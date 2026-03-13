ไอติม พริษฐ์ ตั้งคำถามความเป็นธรรมคดีฮั้ว สว. ชี้ กกต. 4 ใน 7 คน ผ่านการรับรองจาก สว.ที่ถูกกล่าวหา

13 มีนาคม 2569 รายงานข่าวจากกระแสความเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณีคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิด หลังมีข่าวสะพัดว่ากระบวนการสอบสวนอาจลงเอยโดยไม่มีผู้กระทำผิด แม้ว่าสุดท้ายจะต้องรอการวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหญ่ก็ตาม ล่าสุด นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งข้อสงสัยต่อความโปร่งใสของกระบวนการพิจารณา โดยชี้ให้เห็นโครงสร้างของ กกต.ชุดปัจจุบันว่า มีกรรมการถึง 4 คน จากทั้งหมด 7 คน ที่ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งโดยวุฒิสภาชุดเดียวกับที่กำลังถูกกล่าวหาในคดีฮั้วเลือก สว.
นายพริษฐ์ระบุว่า สถานการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน ว่าการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจทางการเมือง จะสามารถดำเนินไปอย่างเป็นธรรมและปราศจากอิทธิพลได้เพียงใด โดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่มีบทบาทในการรับรองตำแหน่งกรรมการ กกต. คือกลุ่มเดียวกับที่ตกเป็นผู้ถูกร้องในคดีที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ที่ตั้งข้อสังเกตต่อกระบวนการตรวจสอบคดีเลือก สว. ซึ่งถูกมองว่าเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอำนาจทางการเมืองโดยตรง และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ หากการพิจารณาไม่สามารถสร้างความชัดเจนให้กับสาธารณชนได้