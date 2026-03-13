กัน จอมพลัง สวนเสียงวิจารณ์ เสนอเจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทย ฮอร์มุซ ลั่นคิดช่วยคนผิดตรงไหน

13 มีนาคม 2569 กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง หลังจาก กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ จิตอาสาชื่อดัง ออกมาเสนอแนวคิดใช้เรือเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือลูกเรือไทยที่ประสบเหตุในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยข้อเสนอดังกล่าวถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล
ล่าสุด กัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์ตอบโต้เสียงว่า การคิดหาทางช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายนั้น ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องผิด พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่ออกมาคัดค้านว่า เหตุใดการเสนอแนวทางช่วยชีวิตคนจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิ ทั้งที่ในหลายกรณีที่ผ่านมา แนวคิดที่ดูแปลกหรือแตกต่างจากกรอบเดิม กลับสามารถนำไปสู่การช่วยเหลือผู้คนได้จริง
เขากล่าวอีกว่า การทำงานช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤต จำเป็นต้องกล้าคิดและกล้าลอง เพราะบางครั้งวิธีการแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ พร้อมย้ำว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา เขาเคยใช้แนวคิดที่ถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาแล้วจำนวนมาก และไม่เคยปฏิเสธที่จะรับฟังคำวิจารณ์ แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินความคิดตั้งแต่ยังไม่ได้พิจารณาอย่างรอบด้าน
กัน จอมพลัง ยังตั้งข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบว่า ในสังคมมีการพูดถึงแนวคิดที่จะสร้างกองทัพอวกาศ แนวคิดเรื่องไดโนเสาร์ ซึ่งยังสามารถคิดกันได้ แต่เมื่อมีคนเสนอแนวทางช่วยชีวิตคนในสถานการณ์จริง กลับถูกโจมตีอย่างรุนแรง จึงอยากให้สังคมเปิดพื้นที่ให้กับความคิดที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเป้าหมายคือการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์
ทั้งนี้ ประเด็นการเสนอใช้เรือเจ็ตสกีเพื่อเข้าช่วยลูกเรือไทยในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการปฏิบัติการใดๆ ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยและข้อจำกัดด้านยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ความเห็นของจิตอาสาชื่อดังรายนี้ก็ยังคงได้รับทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านในวงกว้าง สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นต่างในสังคมต่อบทบาทของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจช่วยเหลือระดับนานาชาติ