“อนาลโย” เตือนแรง “กัน จอมพลัง” ปมเสนอใช้เจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทยในฮอร์มุซ ชี้ไม่เหมาะสม เสี่ยงซ้ำเติมสถานการณ์สงคราม

13 มีนาคม 2569 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เสนอแนวคิดในการเข้าช่วยเหลือลูกเรือชาวไทย 3 คน จากเรือขนส่งสินค้า “มยุรี นารี” ที่ถูกกองกำลังอิหร่านยิงในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่าอาจใช้เจ็ตสกีเข้าถึงเรือได้รวดเร็ว และทีมของตนมีนักเจ็ตสกีระดับโลกพร้อมปฏิบัติภารกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวถูกตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในเชิงกฎหมายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
ล่าสุด นายอนาลโย กอสกุล เจ้าของเพจด้านความมั่นคง thaiarmedforce .com ออกมาแสดงความเห็นโต้แย้งอย่างชัดเจน โดยระบุว่าแนวคิดการใช้เจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือลูกเรือในพื้นที่ความขัดแย้งทางทหารถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง พร้อมยกเหตุผลประกอบหลายประเด็น เริ่มจากสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะกิจธรรมดา แต่เป็นพื้นที่สงครามที่มีความตึงเครียดสูง และมีความซับซ้อนมากกว่าปฏิบัติการตามแนวชายแดนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จึงไม่สามารถนำรูปแบบการช่วยเหลือแบบพลเรือนไปใช้ได้
นอกจากนี้ยังชี้ว่า จุดเกิดเหตุอยู่ในน่านน้ำของประเทศโอมาน ซึ่งเป็นเขตอธิปไตยของรัฐอื่น การจะเข้าปฏิบัติการใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน หากไม่มีการอนุญาต การเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกำลังใด ๆ แม้จะไม่ใช่กองกำลังติดอาวุธ ก็อาจเข้าข่ายละเมิดอธิปไตย และสร้างปัญหาทางการทูตได้ทันที
นายอนาลโยยังตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงด้านยุทธวิธี โดยระบุว่า แม้ผู้ขับเจ็ตสกีจะมีความสามารถสูงเพียงใด แต่พื้นที่ปฏิบัติการเป็นเขตที่กองกำลังอิหร่านมีความเชี่ยวชาญด้านเรือเร็วและยุทธวิธีทางทะเล การนำพลเรือนเข้าไปในพื้นที่เช่นนั้นจึงแทบไม่มีโอกาสรอด และอาจเพิ่มจำนวนผู้ประสบภัยมากกว่าช่วยแก้ปัญหา
อีกประเด็นสำคัญคือเรื่องสถานะทางกฎหมายของผู้เข้าปฏิบัติการ ซึ่งหากเป็นพลเรือนที่เข้าไปทำภารกิจในเขตสงคราม จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาเจนีวา ทำให้หากถูกจับกุมหรือถูกโจมตี ฝ่ายที่กระทำก็อาจไม่ถือว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ท้ายที่สุด เจ้าของเพจด้านความมั่นคงรายนี้ยังเตือนว่า การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแผนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างประเทศ ควรคำนึงถึงผลกระทบในวงกว้าง เพราะอาจทำให้สถานการณ์บานปลาย และกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ พร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความเตือนตรงไปตรงมาว่า ไม่ควรสร้างกระแสหรือเรียกความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างประเทศ
กรณีดังกล่าวยังคงถูกถกเถียงต่อเนื่องในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าการเสนอแนวคิดช่วยเหลือเป็นเรื่องของความหวังดี และอีกฝ่ายที่มองว่าการปฏิบัติการในพื้นที่สงครามจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและการตัดสินใจของรัฐเท่านั้น