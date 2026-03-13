ดราม่าแนวคิดช่วย 3 ลูกเรือไทย “กัน จอมพลัง” พร้อมออกทุนเอง ขนเจ็ตสกีฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ

13 มีนาคม 2569 ประเด็นแนวคิดการนำเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือลูกเรือไทยที่ยังติดค้างอยู่บนเรือสินค้า “มยุรี นารี” กลางช่องแคบฮอร์มุซ กลายเป็นที่ถกเถียงในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ล่าสุด “กัน จอมพลัง” ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่ารู้สึกถูกตั้งคำถามและถูกด้อยค่าตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งที่แผนดังกล่าวผ่านการประเมินในทางปฏิบัติแล้ว และเชื่อว่าสามารถทำได้จริง พร้อมยืนยันว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ ทีมของตนยินดีเข้าร่วมภารกิจโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
.
กัน จอมพลัง ระบุว่า แนวคิดการใช้เจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทีมของตน เพราะที่ผ่านมาเคยใช้วิธีการที่ถูกมองว่าแปลกหรือเป็นไปไม่ได้มาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชุดเกราะ กล้องมองกลางคืน การสร้างบังเกอร์ การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำแนวป้องกัน รวมถึงการใช้โดรนและเจ็ตสกีในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่อันตรายหลายเหตุการณ์ ทั้งในแม่สายและหาดใหญ่ ซึ่งสุดท้ายสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้จริง
.
สำหรับภารกิจที่ช่องแคบฮอร์มุซ เขาประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าเรืออาจอยู่ห่างจากชายฝั่งโอมานประมาณ 30 กิโลเมตร ไปกลับราว 60 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในระยะที่เจ็ตสกีสามารถปฏิบัติการได้ เนื่องจากโดยปกติสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ 100 กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้ง อีกทั้งจากภาพสภาพทะเลที่ได้รับในช่วงแรกพบว่าคลื่นลมไม่รุนแรงมาก คาดว่าใช้เวลาเดินทางจากฝั่งไปถึงเรือประมาณ 40 นาที โดยแผนการคือให้หน่วยกู้ภัยหรือหน่วยซีลเข้าไปบนเรือเพื่อนำตัวผู้ประสบภัยออกมา แล้วใช้เจ็ตสกีลำเล็กในการเคลื่อนย้าย ซึ่งมีโอกาสตกเป็นเป้าโจมตีน้อยกว่าเรือขนาดใหญ่
.
เขายังระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนจะลงมือจริงสามารถทดสอบแผนในประเทศไทยก่อนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ และหากการขนย้ายอุปกรณ์จากไทยทำได้ยาก ก็สามารถจัดหาเจ็ตสกีในประเทศโอมานแทนได้ เนื่องจากทีมของตนมีประสบการณ์ในการแข่งขันและเดินเรือทางไกลในทะเลอยู่แล้ว รวมถึงเคยผ่านสถานการณ์ภาคสนามที่มีความเสี่ยงสูงมาแล้วหลายครั้ง จึงมั่นใจว่าภารกิจลักษณะนี้มีโอกาสสำเร็จ
.
กัน จอมพลัง ย้ำว่าข้อเสนอทั้งหมดเป็นเพียงแนวคิดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการช่วยเหลือคนไทยที่ยังสูญหาย ไม่ได้ต้องการขัดแย้งกับหน่วยงานใด และพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายหากได้รับการประสานงานอย่างเป็นทางการ พร้อมขอให้สังคมเปิดใจรับฟังและอย่าตัดสินว่าเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ลอง เพราะในสถานการณ์วิกฤต ทุกแนวทางที่มีโอกาสช่วยชีวิตคนควรถูกพิจารณาอย่างรอบด้าน