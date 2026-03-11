10 อันดับมหาเศรษฐีโลกปี 2026 ของนิตยสารฟอร์บส์

1.อีลอน มัสก์ – 839,000 ล้านดอลลาร์, บริษัท Tesla, SpaceX
2.แลร์รี เพจ – 257,000 ล้านดอลลาร์, บริษัท Google
3.เซียร์เก บริน – 237,000 ล้านดอลลาร์, บริษัท Google
4.เจฟฟ์ เบโซส – 224,000 ล้านดอลลาร์, บริษัท Amazon
5.มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก – 222,000 ล้านดอลลาร์, บริษัท Facebook
6.แลร์รี เอลลิสัน – 190,000 ล้านดอลลาร์, บริษัท Oracle
7.แบร์นาด์ อาร์โนลต์ และครอบครัว – 171,000 ล้านดอลลาร์, บริษัท LVMH
8.เจนเซน หวง – 154,000 ล้านดอลลาร์, ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์
9.วอร์เรน บัฟเฟตต์ – 149, ล้านดอลลาร์, บริษัท Berkshire Hathaway
10.อามันซิโอ ออร์เตกา – 148,000 ล้านดอลลาร์, บริษัท Zara
(ที่มา: ฟอร์บส์)