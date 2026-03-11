วิกฤติฮอร์มุซเดือด! IRGC ยอมรับโจมตีเรือไทย “มยุรี นารี” เตือนเรือน้ำมันศัตรูเป็นเป้าหมาย

รายงานข่าวจากต่างประเทศระบุว่า สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง หลังสื่อทางการอิหร่านเผยแพร่แถลงการณ์ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ยืนยันว่าเป็นผู้โจมตีเรือบรรทุกสินค้า “มยุรี นารี” ของไทย ขณะเดินเรืออยู่ในบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ โดยให้เหตุผลว่าเรือลำดังกล่าว “เพิกเฉยต่อคำเตือน” จากกองกำลังทางเรือของอิหร่าน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะรานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ว่า กองบัญชาการปฏิบัติการกลาง “คาตัม อัล-อันบิยา” ซึ่งอยู่ภายใต้กองทัพอิหร่าน ได้ออกแถลงการณ์ย้ำจุดยืนแข็งกร้าวต่อการเดินเรือในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งนี้ โดยระบุว่าเรือลำใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมัน หรือมีความเชื่อมโยงกับสหรัฐ อิสราเอล หรือพันธมิตรที่อิหร่านมองว่าเป็นศัตรู จะถือเป็น “เป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม”
แถลงการณ์ดังกล่าวยังย้ำด้วยว่า อิหร่านจะไม่อนุญาตให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวถูกขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมอธิบายว่าการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในพื้นที่นี้เป็นผลจาก “เงื่อนไขที่ถูกบีบบังคับ” โดยสหรัฐและอิสราเอล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่ภาวะเผชิญหน้าทางทหารอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน สำนักงานกิจการเดินเรือของสหราชอาณาจักร (UKMTO) เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีเรือสินค้าอย่างน้อยสามลำถูกโจมตีระหว่างแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้แก่ เรือที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ญี่ปุ่น และไทย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งเพิ่มความกังวลต่อความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
สำหรับช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบพลังงานโลก เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลางสู่ตลาดโลกจำนวนมหาศาล การโจมตีเรือพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่เพียงส่งผลต่อความปลอดภัยของการเดินเรือเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจและตลาดพลังงานโลกในวงกว้าง
การยอมรับของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการยกระดับมาตรการทางทหารของเตหะรานในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาค ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังไม่มีสัญญาณคลี่คลาย และทำให้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศ