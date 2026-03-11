10 พระเอก “สามีแห่งชาติ” ขวัญใจสาวไทยทุกยุค

1. แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี => พระเอกระดับตำนานยุค 80s–90s ดาวดังช่อง 7 ที่สาวไทยยกให้เป็น “สามีในอุดมคติ” แม้ยังไม่มีคำว่าสามีแห่งชาติ แต่ความหล่อออร่าทำให้แฟนๆ กรี๊ดทุกบทบาท
.
2. หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ => พระเอกสุดฮอตยุค 90 แจ้งเกิดจากละคร ผยอง หล่อ สุภาพ อบอุ่น จนถูกยกให้เป็น “สามีในฝัน” และเคยถูกแฟนๆ เรียกว่า โอปป้าศรราม
.
3. ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี => พระเอกสุภาพบุรุษตลอดกาล แจ้งเกิดจากบท แดง ไบเล่ ใน 2499 อันธพาลครองเมือง ภาพลักษณ์อบอุ่น รักเดียวใจเดียว จนสาวๆ ยกให้เป็นสามีแห่งชาติ
.
4. ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ => พระเอกสายเพลย์บอยในจอ แต่เสน่ห์แรงจนแฟนๆ ตั้งฉายา “สามีเจ้าชู้แห่งชาติ” โด่งดังทั้งไทยและจีน
.
5. ก้อง สหรัถ สังคปรีชา => นักร้อง–นักแสดงสุดเท่ ขวัญใจสาวทุกยุค เจ้าของฉายา สามีแห่งชาติ ที่เจ้าตัวเคยแซวว่า “เมียเต็มบ้านเต็มเมือง”
.
6. ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ => หนุ่มเท่สไตล์อินเตอร์ ตัวจริงรักครอบครัว จนสาวๆ ยกให้เป็นสามีในฝัน แต่เจ้าตัวขอเป็น สามีของภรรยาคนเดียวก็พอ
.
7. ณเดชน์ คูกิมิยะ => พระเอกซูเปอร์สตาร์ หล่อ หุ่นดี ตลก และกตัญญู จนสาวๆ ยกให้เป็นสามีแห่งชาติ พร้อมแอบอิจฉาแฟนตัวจริง ญาญ่า อุรัสยา
.
8. โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ => ขึ้นแท่นสามีแห่งชาติจากบท คุณพี่หมื่น ใน บุพเพสันนิวาส กระแสแรงจนเกิดปรากฏการณ์ “พี่หมื่นห้างแตก”
.
9. เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข => พระเอกหน้าหวานขวัญใจสาวไทย เล่นละครทีไรก็ถูกยกให้เป็น “สามีแห่งชาติ” ล่าสุดชีวิตจริงแฮปปี้ แต่งงานกับแฟนนอกวงการ โฟม เบ็ญจมาส และกลายเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้ว
.
10. ดัง พันกร บุณยะจินดา => นักร้องซูเปอร์สตาร์ยุค 90 ขวัญใจสาวทั่วประเทศ ถึงขั้นเคยเกิดปรากฏการณ์แฟนคลับทะเลาะกันเพราะปกป้องศิลปินที่รัก จนถูกยกให้เป็น “รักแรก–สามีแห่งชาติ” ของสาวยุคนั้น