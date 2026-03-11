แอ็คมี่ วรวัฒน์ โต้เดือดคดีคริปโต 1.3 พันล้าน ซัดกลับผู้เสียหาย มีเงินพันล้านให้หลอกจริงหรือ?

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 กระแสคดีหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคม ได้ทวีความเข้มข้นขึ้นอีกครั้ง หลัง “แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” นักธุรกิจซึ่งถูกพาดพิงว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นครั้งแรก พร้อมโพสต์ข้อความตอบโต้กลุ่มผู้เสียหายอย่างเผ็ดร้อน
.
ก่อนหน้านี้ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม ได้พากลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อให้ดำเนินคดีกับแอ็คมี่ วรวัฒน์ ในข้อหาหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในเหรียญดิจิทัล โดยระบุว่ามีผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อร่วมลงทุน จนเกิดความเสียหายรวมกว่า 1,300 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
.
อย่างไรก็ตาม ภายหลังประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่เป็นข่าวในวงกว้าง แอ็คมี่ วรวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “Worawat Narknawdee” แสดงท่าทีโต้กลับอย่างชัดเจน โดยตั้งคำถามถึงกลุ่มผู้เสียหายว่า “ก่อนจะเสียหายกันได้ 1,386 ล้าน ประเมินตัวเองกันก่อนไหมว่ามีความสามารถพอจะหาเงินมาให้ผมหลอกกันได้หรือเปล่า ?!?!? ผลตอบแทน 500 เท่า ?!? บ้าน่า #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”
.
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้คดีดังกล่าวกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง เนื่องจากเป็นการออกมาชี้แจงจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหาโดยตรงเป็นครั้งแรก ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่ยังคงแบ่งออกเป็นหลายมุมมอง ทั้งฝ่ายที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และอีกฝ่ายที่ติดตามว่าผลการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปสู่ข้อสรุปในทางกฎหมายอย่างไร
.
ทั้งนี้ คดีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าความเสียหายสูงยังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งคาดว่าจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การจากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป