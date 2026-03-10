โซเชียลเดือด! เอกสารประเมินค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมหาดใหญ่ แค่ 240 บาท

รายงานข่าวระบุว่า กรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลจึงออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมอบหมายให้หน่วยงานท้องถิ่นสำรวจและประเมินความเสียหายของที่อยู่อาศัย เพื่อจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมสูงสุดไม่เกิน 49,500 บาทต่อหลัง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยเอกสารประเมินค่าซ่อมแซมบ้านของตนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่กลับได้รับการประเมินความเสียหายเพียง 240 บาท จนเกิดคำถามถึงกระบวนการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวคือ น.ส.จุฑารัตน์ เตชวันโต ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังพบเอกสารประเมินค่าซ่อมแซมบ้านที่หลุดเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าบ้านของตนได้รับเงินค่าซ่อมเพียง 240 บาท จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมตั้งคำถามถึงหน่วยงานท้องถิ่นว่า “240 บาทจะซ่อมอะไรได้”
.
น.ส.จุฑารัตน์ เปิดเผยกับสื่อว่า ในช่วงที่เกิดน้ำท่วม ระดับน้ำได้ไหลเข้าท่วมภายในบ้านสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ส่งผลให้พื้นบ้าน ห้องครัวแบบบิวต์อิน เคาน์เตอร์กาแฟ รวมถึงผนังภายในบ้านได้รับความเสียหาย บางส่วนเกิดรอยแตกร้าวหลังจากแช่น้ำเป็นเวลาหลายวัน เธอจึงถ่ายภาพความเสียหายทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและยื่นเรื่องต่อเทศบาล พร้อมระบุความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 70,000 บาท โดยไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น เสื้อผ้าหรือค่าเช่าที่พักชั่วคราว
.
ภายหลังจากยื่นเอกสาร เจ้าของบ้านรายดังกล่าวได้รับแจ้งว่าทางเทศบาลจะส่งช่างเข้าไปตรวจสอบความเสียหาย แต่เมื่อสอบถามกลับพบว่าช่างต้องประเมินบ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากกว่า 1,000 หลัง จึงใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารและภาพถ่ายที่เจ้าของบ้านยื่นไว้แทนการลงพื้นที่จริง
.
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา เอกสารประเมินค่าซ่อมแซมบ้านของเทศบาลเมืองคลองแหถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เจ้าของบ้านจึงเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และพบว่าค่าซ่อมแซมบ้านถูกประเมินไว้เพียง 240 บาท จากยอดความเสียหายที่แจ้งไว้ 70,000 บาท ทำให้เกิดความตกใจและไม่เข้าใจต่อผลการประเมินดังกล่าว จึงติดต่อสอบถามไปยังช่างผู้ประเมิน ซึ่งได้รับคำตอบเพียงว่ามีการประเมินตามเอกสารแล้ว และไม่สามารถจำรายละเอียดของแต่ละบ้านได้ เนื่องจากต้องประเมินบ้านจำนวนมาก
.
หลังจากนั้น น.ส.จุฑารัตน์ ได้เดินทางไปยื่นเรื่องที่เทศบาลเมืองคลองแห เพื่อขอให้ทบทวนการประเมิน โดยเจ้าหน้าที่แนะนำให้เขียนคำร้องขอพิจารณาใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะใช้เวลาตรวจสอบและดำเนินการนานเท่าใด
.
เจ้าของบ้านรายดังกล่าวกล่าวทิ้งท้ายว่า เงินค่าซ่อมแซมที่ได้รับการประเมินเพียง 240 บาท ไม่เพียงพอแม้แต่จะจ้างช่างซ่อมหรือซื้อวัสดุพื้นฐานอย่างกระเบื้องเพียงกล่องเดียว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจริง และกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม