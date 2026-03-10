รู้จัก “นนนี่ ณัฐชา” ภรรยา "เจมส์ ชูมักเคอร์" สะใภ้หมื่นล้าน

ข้อมูลพื้นฐาน
• ชื่อ : นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์ (เจกะ)
• ลูกครึ่ง : ไทย – เยอรมัน
• เกิด : 12 ต.ค. 2542
• อาชีพ : นักแสดง / ศิลปิน
• IG : nutchajeka (ผู้ติดตามราว 5.6 แสน)
.
การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (อินเตอร์)
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
.
เส้นทางในวงการ
• เข้าวงการตั้งแต่อายุ 13 ปี
• เวทีแจ้งเกิด : Young Model 2012
.
ผลงานเด่น
• Gossip Girl Thailand
• ร่านดอกงิ้ว
• เรือนชฎานาง
• Club Friday The Series
.
ผลงานเพลง
• ซิงเกิล : ชอบก่อนได้เปรียบ
.
ชีวิตครอบครัว
• สามี : เจมส์ ชูมักเคอร์
• ทายาทธุรกิจระดับพันล้าน
• ปัจจุบันเป็น คุณแม่ลูกสอง
.
ภาพลักษณ์
• นางเอกลูกครึ่งหน้าสวย
• ไลฟ์สไตล์หรู
• ถูกพูดถึงในฐานะ “สะใภ้หมื่นล้าน"