โค้ชส้มแจงกลางรายการโหนกระแส ชี้ไม่ได้ตั้งใจดราม่า ยอมรับตื่นเต้นเมื่อเห็น นาวิน ต้าร์

รายงานข่าวระบุว่า กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับกรณีของ “นาวิน ต้าร์” และ “ไฮโซน้ำหวาน” ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก ล่าสุด “โค้ชส้ม” ซึ่งมีชื่อถูกพูดถึงในเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ “โหนกระแส” เพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมอธิบายถึงท่าทีและอาการที่กลายเป็นประเด็นในสังคมออนไลน์
โค้ชส้มเล่าว่า ก่อนเข้าร่วมรายการนั้นตนไม่ได้ทราบล่วงหน้าว่า นาวิน ต้าร์ จะมาร่วมรายการด้วย เมื่อเดินทางมาถึงและได้พบกับอีกฝ่ายจึงมีการแนะนำตัวตามปกติ พร้อมกล่าวว่าตนเคยชื่นชม นาวิน ต้าร์ มาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก เพราะเคยติดตามผลงานของเขาอยู่ก่อนแล้ว การได้พบตัวจริงในสถานการณ์เช่นนั้นจึงทำให้รู้สึกตื่นเต้นและประหม่าอยู่ไม่น้อย
เธออธิบายว่า ในช่วงเวลาที่เห็นอีกฝ่ายเข้ามาในสตูดิโอ จังหวะนั้นตนมีอาการตกใจและตื่นเต้นตามธรรมชาติ จึงเผลอเอามือจับที่หน้าอกของตัวเอง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นทันทีในขณะนั้น และยอมรับว่าในช่วงแรกมีอาการตื่นเต้นเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม หลังจากตั้งสติได้ก็สามารถควบคุมตัวเองและทำหน้าที่ในรายการต่อไปได้ตามปกติจนจบช่วงสนทนา
โค้ชส้มยังระบุเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาจะสร้างประเด็นหรือดราม่าแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงความรู้สึกของคนที่ได้พบกับบุคคลที่เคยชื่นชมในอดีตเท่านั้น พร้อมยืนยันว่าหลังจากผ่านช่วงเวลานั้นไป ก็สามารถปรับอารมณ์และดำเนินการสนทนาในรายการได้ตามปกติ
ขณะที่กระแสในโลกออนไลน์ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมอง บางส่วนมองว่าเป็นเพียงปฏิกิริยาธรรมชาติจากความตื่นเต้น ขณะที่อีกส่วนตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของท่าทีในรายการ อย่างไรก็ตาม การออกมาเปิดใจของโค้ชส้มครั้งนี้ถือเป็นการอธิบายเหตุการณ์จากมุมมองของเจ้าตัวโดยตรง เพื่อให้สังคมได้รับฟังข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งของเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในเวลานี้