ระทึกยะลา–นราธิวาส คนร้ายพ่นข้อความ “Patani is not siam” ก่อนบึ้มซ้ำใส่เจ้าหน้าที่

รายงานข่าวจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แจ้งว่า เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2569 เกิดเหตุความเคลื่อนไหวก่อกวนในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาและนราธิวาส หลังมีผู้ไม่หวังดีพ่นสีสเปรย์ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนผิวถนนและสะพาน โดยมีข้อความว่า “ปาตานีไม่ใช่สยาม Patani is not siam” ปรากฏในหลายจุด ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย
.
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากนายอารือมัน เวาะงอย ผู้ใหญ่บ้านไอปาแย หมู่ที่ 8 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง ว่าพบการพ่นสีสเปรย์ข้อความดังกล่าวบริเวณถนนและสะพานในพื้นที่บ้านไอปาแย ขณะกำลังเดินทางไปกรีดยางพารา หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด เบื้องต้นไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติ
.
ต่อมาเวลาประมาณ 07.50 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านยานิง อำเภอเจาะไอร้อง มีรายงานพบข้อความพ่นสีลักษณะเดียวกันบนถนนก่อนถึงโรงเรียนบ้านยานิง โดยนายไพรัช อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้ร่วมกันตรวจสอบบริเวณโดยรอบ แต่ไม่พบวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติม ขณะที่พนักงานสอบสวนได้เข้าตรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตรวจสอบที่มาของเหตุการณ์
.
ในวันเดียวกันยังมีรายงานเหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่ 4 ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ว่าพบการพ่นสีสเปรย์ข้อความเดียวกันบริเวณสะพานรอยต่อระหว่างอำเภอกรงปินังกับพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านรานอ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน แต่ระหว่างการตรวจสอบได้เกิดเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ได้แก่ ร้อยโทกรณิศ นวลใย รองผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 4 ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า และนายมะราวรรณ ไพเราะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ได้รับบาดเจ็บบริเวณฝ่ามือซ้าย โดยทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรงปินัง และแพทย์ยืนยันว่าอาการปลอดภัย
.
นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันพบการพ่นสีข้อความเดียวกันบนถนนสาย 410 ยะลา–เบตง บริเวณโค้งกิโลเมตรที่ 37 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลอัยเยอเวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่และติดตามเบาะแสของผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน
.
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นความพยายามก่อกวนสถานการณ์ในพื้นที่ โดยใช้การพ่นข้อความเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างกระแสและความหวาดวิตกในชุมชน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานเพื่อนำไปสู่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป