อรรถพล ย้ำค่าไฟงวด ม.ค.–เม.ย. ไม่ขึ้น แต่ยอมรับงวดหน้าอาจต้องประเมินใหม่ตามต้นทุนพลังงาน

รายงานข่าวระบุว่า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ “กรรมกรข่าวคุยนอกจอ” ถึงแนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าในงวดถัดไปว่า สำหรับรอบการคิดค่าไฟช่วงเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ รัฐบาลยืนยันว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า โดยย้ำว่ามาตรการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานในช่วงเวลานี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ในงวดถัดไปจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีต้นทุนพลังงานบางส่วนที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อโครงสร้างค่าไฟฟ้าในอนาคต
.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามปัจจัยด้านต้นทุนและแนวโน้มตลาดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถบริหารจัดการภาระต้นทุนดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งย้ำว่ารัฐบาลยังพยายามใช้ทุกมาตรการที่มีอยู่เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ด้านพลังงานทั่วโลกยังมีความผันผวน
.
นอกจากนี้ นายอรรถพลยังกล่าวถึงบทบาทของประชาชนในการช่วยกันผ่านช่วงเวลาที่อาจเกิดความไม่แน่นอนด้านพลังงาน โดยขอความร่วมมือ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือกักตุนสินค้า เพราะรัฐบาลยืนยันว่าปริมาณพลังงานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องยังมีเพียงพอ ประการที่สอง ขอให้ช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัด เนื่องจากการลดการใช้พลังงานไม่เพียงช่วยลดภาระระบบพลังงานของประเทศ แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยตรง และประการสุดท้าย ขอให้ประชาชนช่วยตรวจสอบและแยกแยะข้อมูลข่าวสารให้รอบคอบ โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวลือหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนแพร่กระจาย เพื่อให้สังคมสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีสติและไม่เกิดความตื่นตระหนกเกินความจำเป็น
.
รมว.พลังงานย้ำว่า รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเป็นอันดับแรก และจะพยายามใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งติดตามปัจจัยต้นทุนอย่างใกล้ชิด ก่อนจะพิจารณาทิศทางค่าไฟฟ้าในงวดถัดไป