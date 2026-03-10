จบคดีใบส้มเชียงใหม่ ศาลฎีกายกฟ้อง กกต. ไม่ต้องชดใช้ 70 ล้านให้ สุรพล

ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในคดีที่นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท จากกรณีถูก กกต.มีคำสั่งให้ “ใบส้ม” ระหว่างการเลือกตั้งในอดีต ส่งผลให้คดีที่ยืดเยื้อเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาสิ้นสุดลงโดย กกต.ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามคำฟ้อง
.
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ศาลจังหวัดฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีแพ่งดังกล่าว ซึ่งนายสุรพล เกียรติไชยากร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นจำเลย โดยอ้างว่าการที่ กกต.มีคำสั่งให้ใบส้มในระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียง สิทธิทางการเมือง รวมถึงโอกาสทางการเมืองของตน จึงยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 70 ล้านบาท
.
ก่อนหน้านี้คดีดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของศาลสองชั้น โดยทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ กกต.เป็นฝ่ายแพ้คดี ทำให้ประเด็นดังกล่าวถูกจับตามองอย่างกว้างขวางในแวดวงการเมืองและกฎหมาย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอำนาจและการใช้อำนาจขององค์กรอิสระในการกำกับดูแลการเลือกตั้ง กระทั่งคดีถูกยื่นฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดเป็นที่สุด
.
ในช่วงเช้าวันเดียวกัน นายสุรพลได้เดินทางมาที่ศาลเพื่อรอฟังคำพิพากษา ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนและผู้ติดตามคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาศาลอ่านคำพิพากษา ศาลฎีกาได้มีคำตัดสินกลับจากคำพิพากษาของสองศาลก่อนหน้า โดยมีคำสั่งยกฟ้อง กกต. ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้อง
.
คำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นการปิดฉากคดีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีจุดเริ่มต้นจากกรณีคำสั่ง “ใบส้ม” ซึ่งเป็นมาตรการของ กกต.ที่ใช้ระงับสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งในบางกรณีที่เห็นว่าการเลือกตั้งอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยคดีนี้ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีนัยสำคัญต่อการตีความขอบเขตอำนาจขององค์กรกำกับการเลือกตั้ง และผลกระทบต่อสิทธิทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยไทย
.
ทั้งนี้ คำพิพากษาของศาลฎีกาถือเป็นที่สุดตามกระบวนการยุติธรรม ทำให้คดีเรียกค่าเสียหายจำนวน 70 ล้านบาทระหว่างนายสุรพล เกียรติไชยากร กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง สิ้นสุดลงโดย กกต.ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคำฟ้องดังกล่าว