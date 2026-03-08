อ.อานนท์ ซัดตรงดรามาเตรียมอุดมฯ ลั่นอยากเป็นหัวกะทิประเทศ ต้องมีวินัย

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กรณีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2569 ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้สมัครสอบมากถึง 13,895 คน ยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่อง หลังจากเกิดภาพเหตุการณ์นักเรียนจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องทิ้งเงินสดไว้ภายนอกสนามสอบ เนื่องจากระเบียบของการสอบกำหนดห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความเหมาะสมของกฎดังกล่าว
ล่าสุด นาย อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Arnond Sakworawich” ต่อกรณีดราม่าดังกล่าว โดยระบุข้อความอย่างตรงไปตรงมาว่า หากผู้สมัครสอบไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาพื้นฐานของการสอบได้ หรือไม่ได้อ่านรายละเอียดมาก่อน ก็ไม่ควรสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อาจารย์อานนท์ระบุว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง และผู้ที่ต้องการเข้าเรียนควรมีคุณสมบัติที่มากกว่าความฉลาดทางวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยต้องมีความอดทน มีระเบียบวินัย และมีความรอบคอบในการเตรียมตัวสอบ เพราะคุณลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็น “cream of the country” หรือบุคลากรชั้นนำของประเทศในอนาคต
ในข้อความดังกล่าวยังเน้นย้ำด้วยว่า ความสามารถด้านสมองอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากขาดความขยัน ความอดทน และวินัยในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งยกคำกล่าวที่ว่า “เก่งไม่กลัว กลัวคนขยัน อดทน และมีวินัย” เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของคุณลักษณะพื้นฐานเหล่านี้
อาจารย์อานนท์ยังแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เรื่องกติกาในการสอบถือเป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี หากต้องการให้การสอบดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและยุติธรรม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากต้องการความสะดวกสบายโดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ก็คงไม่เหมาะกับการเข้าศึกษาในสถาบันที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้
เขาย้ำว่าความคิดเห็นดังกล่าวไม่ได้เกิดจากมุมมองแบบชนชั้นนำ แต่เป็นมุมมองจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยผ่านระบบการแข่งขันลักษณะนี้มาก่อน และต้องการสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เกิดจากความเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความรอบคอบ การเตรียมตัวที่ดี และวินัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและต่ออนาคตของประเทศ
ทั้งนี้ ประเด็นดราม่าจากสนามสอบเตรียมอุดมศึกษาเริ่มต้นจากการเผยแพร่ภาพนักเรียนบางส่วนวางหรือทิ้งเงินสดไว้ในพื้นที่ภายนอกก่อนเข้าสอบ เนื่องจากระเบียบห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายที่เห็นว่ากฎดังกล่าวเข้มงวดเกินไป และอีกฝ่ายที่มองว่าผู้สมัครควรศึกษากติกาให้รอบคอบก่อนเข้าสอบ
เหตุการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับระเบียบสนามสอบ วินัยของผู้สมัคร และมาตรฐานของสถาบันการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ