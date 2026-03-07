ดราม่าสนามสอบ ม.4 เตรียมอุดมฯ เด็กทิ้งเงินไว้หน้าห้องสอบ โรงเรียนแจงประกาศชัดแล้ว

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดเวลาสอบตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 14.00 น. ปีนี้มีผู้สมัครเข้าสอบจำนวนมากถึง 13,895 คน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 18 ปี ขณะที่โรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้เพียง 1,520 คน ทำให้การสอบครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในการแข่งขันทางการศึกษาที่มีผู้สนใจมากที่สุดของประเทศในปีนี้
.
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศหน้าสนามสอบกลับกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Chiratchai Pawiwaranon เผยแพร่ภาพถ่ายบริเวณหน้าห้องสอบ ซึ่งปรากฏธนบัตร นาฬิกา เครื่องประดับ และสิ่งของส่วนตัวจำนวนหนึ่งถูกวางทิ้งไว้บนพื้นและภายในถังขยะ เนื่องจากเป็นสิ่งของที่ทางสนามสอบกำหนดห้ามนำเข้าไปภายในห้องสอบ โดยผู้โพสต์ตั้งคำถามถึงมาตรการดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า เด็กหลายคนต้องวางเงินไว้ก่อนเข้าสอบ ทั้งที่ผู้ปกครองไม่ได้มานั่งเฝ้าทุกคน จึงกังวลว่าหากเด็กไม่มีเงินหรือโทรศัพท์มือถือจะเดินทางกลับบ้านอย่างไร อีกทั้งสถานการณ์ดังกล่าวยังสร้างความกังวลและรบกวนสมาธิของผู้เข้าสอบบางส่วนด้วย
.
โพสต์ดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและตั้งข้อสงสัยต่อมาตรการควบคุมสิ่งของในสนามสอบ บางส่วนมองว่าเป็นข้อกำหนดที่เข้มงวดเกินไป ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าการควบคุมสิ่งของส่วนตัวอย่างเคร่งครัดเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก
.
ต่อมาเพจ Drama-addict ได้ออกมาเผยอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์ โดยระบุว่า ทางสนามสอบได้ประกาศข้อกำหนดดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งจัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระสำหรับนักเรียนไว้รองรับจำนวนมาก ดังนั้นการที่มีเงินหรือสิ่งของบางส่วนถูกวางทิ้งไว้บริเวณหน้าสนามสอบ อาจไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการ แต่เป็นการตัดสินใจของผู้เข้าสอบบางรายที่เลือกวางสิ่งของไว้เอง
.
ด้าน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับทราบกรณีดังกล่าวแล้ว และจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงเช้า พบว่าการจัดสอบโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเตรียมความพร้อมทั้งจุดรับฝากของและพื้นที่สำหรับผู้ปกครองอย่างเหมาะสม ส่วนข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามในห้องสอบนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการทุจริต
.
ขณะที่ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชี้แจงว่า โรงเรียนได้แจ้งกติกาการสอบอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า ผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าไปในห้องสอบได้เพียงอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ดินสอ ปากกา และบัตรประจำตัวสอบเท่านั้น ส่วนสิ่งของอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนบัตร กระเป๋า เครื่องคิดเลข กระดาษทุกชนิด รวมถึงเครื่องเขียนบางประเภท ล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม เนื่องจากอาจถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการทุจริต
.
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาย้ำว่า มาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่งถูกกำหนดขึ้นในปีนี้ แต่เป็นกฎระเบียบที่ใช้มานานแล้วในการสอบแข่งขันระดับประเทศ โดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่รับทราบเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอย่างดี และมีเพียงนักเรียนจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่วางสิ่งของไว้บริเวณหน้าห้องสอบ เนื่องจากต้องรีบเข้าสอบตามขั้นตอนที่กำหนด
.
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของระบบการสอบแข่งขันทางการศึกษาในประเทศไทย รวมถึงความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างมาตรการป้องกันการทุจริตกับความสะดวกของผู้เข้าสอบจำนวนมากในสนามสอบขนาดใหญ่