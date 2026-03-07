เตหะรานส่งสัญญาณลดความตึงเครียด ประธานาธิบดีอิหร่านสั่งระงับยิงขีปนาวุธใส่เพื่อนบ้าน

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 มัสอูด เปเซชกียาน ประธานาธิบดีอิหร่าน แถลงจุดยืนด้านความมั่นคงครั้งสำคัญ โดยประกาศว่าผู้นำระดับสูงของประเทศได้มีมติอนุมัติให้กองกำลังอิหร่านระงับการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเป็นการชั่วคราว พร้อมกำหนดเงื่อนไขสำคัญว่า การตอบโต้ทางทหารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออิหร่านถูกโจมตีจากประเทศเหล่านั้นก่อนเท่านั้น
คำประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินต่อเนื่อง หลังอิหร่านเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ในภูมิภาค ภายหลังการโจมตีที่เตหะรานระบุว่าเกิดจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงถูกจับตามองว่าเป็นสัญญาณของความพยายามลดแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ที่กำลังเผชิญความเสี่ยงขยายวงของความขัดแย้ง
ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวย้ำว่า เตหะรานไม่มีความประสงค์จะเป็นศัตรูกับประเทศใดในภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงท่าทีประนีประนอมด้วยการกล่าวคำขอโทษต่อประเทศเพื่อนบ้านที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่ผ่านมา โดยระบุว่าอิหร่านต้องการเห็นเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค มากกว่าการเผชิญหน้าทางทหาร
ท่าทีดังกล่าวของผู้นำอิหร่านถูกมองว่าเป็นความพยายามลดแรงกดดันทางการเมืองและการทูตในช่วงที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางยังคงเปราะบาง ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดช่องให้เตหะรานสามารถตอบโต้ทางทหารได้หากประเทศถูกโจมตี ซึ่งสะท้อนยุทธศาสตร์การป้องปรามเชิงป้องกันของอิหร่านในเวทีภูมิรัฐศาสตร์
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่า การประกาศระงับการโจมตีครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการลดแรงเสียดทานกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ขณะเดียวกันก็ยังคงส่งสารเตือนคู่ขัดแย้งว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ทันทีหากถูกโจมตี ซึ่งทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไป