ชนนพัฒฐ์ แจงติดประชุมสภาฯ เลื่อนเข้าพบ DSI คดีเว็บพนัน อาจทำหนังสือขอขยายเวลา

รายงานข่าวจากแวดวงการเมืองเปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวของกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เข้าตรวจค้นบ้านพักของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคกล้าธรรม ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีร้องเรียนเกี่ยวกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นั้น ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงถึงหมายเรียกของพนักงานสอบสวนที่กำหนดให้เข้าพบเพื่อให้ปากคำในวันที่ 12 มีนาคมนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจค้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนเรื่องการดำเนินธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และอยู่ในข่ายความสนใจของหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายชนนพัฒฐ์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่า ในวันที่ 12 มีนาคม ซึ่งเป็นวันตามหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ตนยังไม่สามารถเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนได้ เนื่องจากติดภารกิจเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้จำเป็นต้องขอเลื่อนการเข้าพบออกไปก่อน
เจ้าตัวยังระบุเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนต่อจากนี้จะดำเนินการตามระเบียบของกฎหมาย โดยอาจต้องจัดทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานที่ออกหมายเรียก เพื่อชี้แจงเหตุผลและขอขยายเวลาการเข้าพบพนักงานสอบสวน พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนักการเมืองรายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวน เพื่อค้นหาข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เคยมีการร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้ โดยรายละเอียดของคดียังต้องรอการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป