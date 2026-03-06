เปิดไทม์ไลน์ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว รายงานตัวสภาฯ ก่อน DSI–ปปง. บุกค้นบ้าน ปมคดีเว็บพนัน

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณีของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ซึ่งปรากฏข้อมูลว่าได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 ก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าตรวจค้นบ้านพักของเจ้าตัวเพียงหนึ่งวัน ท่ามกลางกระแสความสนใจจากสังคมต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งถูกยื่นร้องเรียนก่อนหน้านี้
แหล่งข่าวจากรัฐสภาระบุว่า ในวันที่ 6 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อรวม 54 คน เข้ารายงานตัวต่อสภาฯ นั้น ไม่พบชื่อของนายชนนพัฒฐ์อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ทำให้เกิดคำถามถึงสถานะของ สส. รายนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า นายชนนพัฒฐ์ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปก่อนแล้วเมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 มีนาคม 2569 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจค้นบ้านพักของเขาเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา โดยการตรวจค้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเก่าที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเครือข่ายพนันออนไลน์
การที่นายชนนพัฒฐ์เข้ารายงานตัวและมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ ทำให้เขาได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำหนดเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาไว้โดยชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 124 ระบุถึง “เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภา” ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิแสดงความคิดเห็น แถลงข้อเท็จจริง หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้โดยเด็ดขาด และไม่อาจถูกนำถ้อยคำดังกล่าวไปใช้เป็นเหตุฟ้องร้องในทางใดได้ อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นสำคัญคือกรณีที่ถ้อยคำดังกล่าวถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภา
ขณะเดียวกัน มาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญยังบัญญัติเรื่อง “ความคุ้มกันของสมาชิกสภา” ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดว่า ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้มีการจับกุม คุมขัง หรือออกหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเพื่อดำเนินการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นสังกัด หรือเป็นกรณีจับกุมขณะกระทำความผิด
กฎหมายยังระบุด้วยว่า หากมีการจับกุมสมาชิกสภาในขณะกระทำความผิด เจ้าหน้าที่ต้องรายงานต่อประธานสภาที่ผู้นั้นสังกัดโดยทันที และประธานสภามีอำนาจสั่งปล่อยตัวเพื่อให้สมาชิกผู้นั้นสามารถเข้าร่วมประชุมสภาได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ
นอกจากนี้ หากสมาชิกสภาถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนเข้าสู่ช่วงเปิดสมัยประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสอบสวนหรือศาลอาจต้องพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวตามคำร้องของประธานสภา เพื่อให้สมาชิกผู้นั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาได้ โดยอาจกำหนดหลักประกันหรือเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม
แม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ศาลสามารถพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาได้ทั้งในและนอกสมัยประชุม แต่ต้องไม่กระทบต่อการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกผู้นั้น ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของระบบรัฐสภาในการคุ้มครองบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ
กรณีของนายชนนพัฒฐ์จึงกลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกจับตาในทางการเมือง เนื่องจากช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวต่อสภาฯ เกิดขึ้นก่อนการตรวจค้นบ้านเพียงหนึ่งวัน ทำให้เกิดคำถามทั้งในมิติทางกฎหมายและการเมืองว่า กระบวนการดำเนินคดีในลำดับต่อไปจะต้องดำเนินการอย่างไรภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่ให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร