ธรรมนัส ย้อนสื่อ เอาไหมงูเขียวมีพิษ ลั่นอยู่ไหนก็ทำงานได้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเข้ารายงานตัวต่อรัฐสภา โดยตอบคำถามกรณีมีกระแสตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าตัวรู้สึกเสียดายตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ โดยระบุว่าไม่รู้สึกเสียดายใดๆ พร้อมยืนยันว่าการทำงานเพื่อประชาชนสามารถทำได้ในทุกตำแหน่งและทุกบทบาททางการเมือง
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตนแล้วการเป็นนักการเมืองไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง เพราะตำแหน่งเป็นเพียงหัวโขนที่สามารถถอดออกได้ตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในบทบาทที่ได้รับ โดยย้ำว่าตนสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม และหากนักการเมืองคนใดรู้สึกเสียดายตำแหน่งจนเกินไป ก็ถือเป็นทัศนคติที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานทางการเมือง
ในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ เจ้าตัวยังเปรียบเปรยถึงประสบการณ์ทางการเมืองของตนว่า “เราเป็นนักจับงู คงไม่ปล่อยงูไปไหน มีแต่งูเขียวหางไหม้ เอาไหม มีแต่พิษ” พร้อมระบุว่าการดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 56 ที่นั่งในเขตเลือกตั้งนั้นถือเป็นภารกิจที่ต้องใช้พลังและความทุ่มเทอย่างมาก พร้อมย้ำว่าหากใครตัดสินใจออกจากกลุ่มของตน ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองที่ประชาชนสามารถตัดสินได้
เมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่าระหว่างกันไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัว พร้อมระบุว่าไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกลียด และไม่ได้มีการทะเลาะกันแต่อย่างใด โดยกล่าวว่าโดยนิสัยส่วนตัวตนจะไม่เป็นฝ่ายติดต่อใครก่อน เพราะเชื่อว่านักการเมืองต้องรักษาความเป็นตัวของตัวเอง และสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาศักดิ์ศรีของตน
ส่วนคำถามเกี่ยวกับบทบาทการทำงานภายในสภาผู้แทนราษฎรต่อจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ตอบสั้นๆ ว่า “เดี๋ยวก็รู้” พร้อมย้ำว่าตนพร้อมทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนอย่างเต็มที่ และยืนยันว่าจะทำงานในสภาเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป