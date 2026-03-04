รู้ไหม ! นอนดึก หรือนอนไม่พอ ทำให้อ้วนได้

ความอ้วนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่เกิดจากปัจจัยเดียวคือ การกิน แต่จริงๆ แล้วความอ้วนเป็นเรื่องซับซ้อนซ่อนเงื่อน เกี่ยวโยงตั้งแต่ระดับยีน (มียีนบางตัวที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วน) ไปจนถึงโรคบางอย่าง ความเครียด ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต และการนอน!
การนอนดึกหรือนอนไม่พอ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายหลายด้าน โดยด้านที่เกี่ยวกับความอ้วนมี ดังนี้
1. การนอนดึกส่งผลให้ฮอร์โมนเครียดที่มีชื่อว่า คอร์ติซอล หลั่งมากขึ้นในวันถัดมา ฮอร์โมนเครียดที่เพิ่มขึ้นนี้จะกระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากอาหารหวานๆ หรือน้ำตาลมากกว่าเดิม
2. นอกจากฮอร์โมนเครียดแล้ว ฮอร์โมนหิว หรือ เกรลิน ก็จะหลั่งเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้คุณหิวเก่งขึ้นคูณสอง
3. เท่านั้นยังไม่พอ ฮอร์โมนอิ่ม หรือ เลปติน จะหลั่งลดลง ส่งผลให้คุณรับประทานแล้วไม่ค่อยอิ่ม จึงอ้วนคูณสามด้วยอีกหนึ่งกลไก
นอกจากนอนดึกจะส่งผลให้อ้วนแล้ว ยังส่งผลให้เตี้ยได้ด้วย สำหรับในวัยรุ่นที่ร่างกายกำลังยืดขยาย เนื่องจากช่วงเวลาที่เรานอน เป็นช่วงที่ฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ร่างกายยืดขยาย หรือ โกรทฮอร์โมน ถูกหลั่งออกมา การนอนดึกๆ หรือ นอนไม่ค่อยพอ จะรบกวนการหลั่งของโกรทฮอร์โมน ส่งผลให้คุณเตี้ยกว่าที่ควรจะเป็นได้ด้วย
สำหรับคนที่ไม่อยากอ้วนและเตี้ยเพราะนอนดึก หมอมีวิธีการนอนที่ถูกต้องมาแนะนำดังนี้
1. เข้านอนช่วง 00 น. – 23.00 น. อย่านอนดึกกว่าเที่ยงคืนเด็ดขาด
2. อย่าเล่นมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์ ช่วง 30 – 60 นาทีก่อนนอน แสงสว่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้อาจส่งผลให้นอนไม่หลับได้
3. อย่าดื่มชา กาแฟ 6 ชั่วโมงก่อนนอน คาเฟอีนจะรบกวนการนอนของคุณได้
4. ห้องนอนควรมืดสนิท เงียบ อุณหภูมิเย็นสบาย แสงไฟในห้องนอนจะรบกวนการหลั่งของเมลาโทนิน ส่งผลให้นอนไม่หลับได้
5. ตื่นนอนในเวลาใกล้เคียงกันทุกวัน การตื่นสายผิดปกติในวันหยุด จะส่งผลให้นอนไม่หลับได้ง่าย
6. การสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก่อนนอน จะช่วยให้จิตใจสงบและหลับได้สบายขึ้น
หากปฏิบัติตามนี้ได้ รับรองว่าคุณจะนอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาพบกับใบหน้าที่สดใสและร่างกายที่สมดุลอย่างแน่นอน