11 อาหารแก้เครียด หลั่งสารแห่งความสุข ดีต่อสุขภาพ ควรเพิ่มเติมในมื้ออาหาร

11 อาหารช่วยลดความเครียด ดีต่อสุขภาพได้แก่
1. กล้วย
ด้วยโพแทสเซียมและเกลือแร่ที่อุดมอยู่ในกล้วยจะช่วยลดควาดเครียดให้น้อยลง แถมในกล้วยยังมีทริปโตเฟนและกรดอะมิโนที่ช่วยหลั่งสารแห่งความสุขอีกด้วย ใครเครียด..ใครนอนไม่หลับ กินกล้วยช่วยได้นะ!
2. ผักขมและบลอกโคลี
ผักสีเขียวมักอุดมไปด้วยโฟเลท วิตามินบี แมกนีเซียม และเกลือแร่ต่างๆ โดยกรดโฟลิกจะมีส่วนช่วยเรื่องการทำงานของเส้นประสาท ทำให้ระดับความเครียดลดลง จิตใจสงบมากขึ้น
3. นมและโยเกิร์ต
ไม่เพียงแค่สารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาท แต่ยังอุดมไปด้วยทริปโตเฟนที่ช่วยให้จิตใจสงบลง นี่คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์แนะนำให้ดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว
4. ปลาทูน่า แซลมอน และปลาน้ำจืดต่างๆ
เนื้อสัตว์ตระกูลปลาไม่เพียงแค่ให้สารอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ “โอเมก้า 3” ยังกระตุ้นการหลั่งสารอะดรีนาลีน ป้องกันโรคหัวใจที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเครียด พร้อมทั้งวิตามินบี6 และบี12 ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุข
5. ถั่วต่างๆ
หากรู้สึกเครียดๆ ในระหว่างกำลังทำงานหรืออ่านหนังสือ ลองหยิบถั่วมาเคี้ยวเพลินๆ แล้วให้วิตามินบี อี แมกนีเซียม และสังกะสีในถั่ว จะช่วยลดความเครียด อ๊ะ! แต่อย่าเผลอทานเยอะเกินไปนะ เพราะถั่วก็มีแคลอรีสูงอยู่เหมือนกัน
6. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี
สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซี ไม่เพียงแค่ช่วยเรื่องผิวพรรณ แต่ยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วย อยากสดชื่น อยากคลายเครียด จะเลือกทานเบอร์รีแบบสดๆ เป็นของว่าง หรือนำมาปั่นสมูทตี้ก็ชื่นใจดีนะ
7. เนื้อไก่
คุณรู้หรือไม่ว่า นอกจากนมอุ่นๆ ที่ช่วยให้นอนหลับสบายแล้ว การเลือกเมนูมื้อเย็นเป็นเนื้อไก่ก็ช่วยให้หลับสบายมากขึ้นได้เหมือนกันนะ
8. ส้มและผลไม้รสเปรี้ยว
นอกเหนือจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี ยังมีส้มและผลไม้รสเปรี้ยวอีกหลายชนิดที่ช่วยลดความเครียดได้ และร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินได้เอง เราจึงต้องเลือกรับวิตามินจากอาหารที่ทาน เพื่อให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันมากพอ
9. แอพริคอทแห้ง
ด้วยแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ในแอพริคอท ช่วยให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลาย..และยังเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาท
10. อะโวคาโด
จัดว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินบีสูง ทำให้สามารถลดระดับความเครียดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังช่วยบำรุงระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วย หากคุณกังวลในเรื่องแคลอรีที่สูง การกำหนดปริมาณในการทานเพียง 4 ช้อนโต๊ะ ก็จะช่วยคุมแคลอรีที่ได้ให้อยู่ที่ประมาณ 100 แคลอรีเท่านั้น
11. ดาร์กช็อกโกแลต
เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าช็อกโกแลตช่วยลดความเครียดในร่างกายได้ เพราะมีสาร Flavonols ที่ช่วยลดความดันโลหิตและมีประโยชน์ต่อสมอง แต่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและอ้วนน้อยกว่า เราจึงต้องเลือกกิน “ดาร์กช็อกโกแลต” ที่มีปริมาณโกโก้ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป
“ความเครียด” บำบัดได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การทำสมาธิ การบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหย รวมไปถึงการปรับทัศนคติความคิดให้เป็นไปในเชิงบวก ตลอดจนหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยคลายเครียดอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ