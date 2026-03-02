สว.โพสต์ภาพแผ่น CD รับข้อมูลผลประชาพิจารณ์ สปส. ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล้าหลังหรือไม่ทันโลก

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อกระบวนการส่งต่อข้อมูลผลประชาพิจารณ์ร่างระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฉบับใหม่ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในยุคดิจิทัล ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบแผ่น CD
.
ก่อนหน้านี้ สปส.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับร่างระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 และต่อมาได้จัดส่งผลประชาพิจารณ์หรือข้อมูลดิบให้แก่คณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปพิจารณาศึกษา
.
ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เผยแพร่ภาพแผ่น CD ซึ่งมีข้อความเขียนกำกับว่า “ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น ระเบียบฯ การเลือกตั้งสำนักงานประกันสังคม” พร้อมระบุข้อความเชิงตั้งคำถามว่า “ขอบคุณ สปส. ที่ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นระเบียบการเลือกตั้งมาให้ แต่ปัญหาคือ ผมจะไปหาเครื่องอ่าน CD จากไหนครับ”
.
โพสต์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตถึงความล้าหลังของระบบราชการ บางรายตั้งคำถามว่าในยุคที่การจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลสามารถทำได้ผ่านอีเมลหรือระบบคลาวด์ไดรฟ์ เหตุใดจึงยังใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบแผ่น CD ซึ่งปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากไม่มีช่องอ่านแผ่นดังกล่าวแล้ว ขณะที่บางความเห็นสะท้อนความกังวลว่าแนวทางเช่นนี้อาจสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบงานภาครัฐที่ยังปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี
.
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจของสังคมต่อการปรับปรุงระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมที่มีผู้ประกันตนหลายล้านรายทั่วประเทศ โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า สปส.คาดว่าจะเปิดเผยผลประชาพิจารณ์อย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนมีนาคม พร้อมยืนยันว่าจะส่งข้อมูลดิบให้คณะกรรมาธิการฯ ตรวจสอบอย่างครบถ้วน
.
อย่างไรก็ตาม กรณีการส่งข้อมูลผ่านแผ่น CD ได้กลายเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในสังคม ถึงความท้าทายของการปฏิรูประบบราชการไทยให้สอดรับกับบริบทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว