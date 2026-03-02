สะเทือนการเมือง! “เต้” แยกทางพรรคเดิม ตั้ง “ก้าวล้ำ” ลุยเลือกตั้งหน้า ประกาศสานต่อนโยบายเดิม เพิ่มไอเดียฉีดไวท์ออร่า

วันที่ 2 มีนาคม 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ เดินทางมายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ภายหลังถูกปลดจากตำแหน่ง พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากความเห็นต่างภายในพรรค โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง โดยเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พร้อมระบุว่าประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 เดือน และพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยตามกระบวนการยุติธรรม
นายมงคลกิตติ์ยังกล่าวพาดพิงถึงทิศทางการทำงานของพรรคเดิม พร้อมย้ำจุดยืนว่าจะเดินหน้าทางการเมืองต่อ โดยในวันที่ 4 มีนาคมนี้ เตรียมยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ในชื่อ “พรรคก้าวล้ำ” มีผู้ร่วมก่อตั้ง 15 คน และจะเปิดระดมทุนตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด โดยตั้งเป้าส่งผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อครบทุกเขต หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ไม่ว่าจะในระยะเวลาอันใกล้หรือภายใน 1-2 ปีข้างหน้า
สำหรับแนวนโยบาย นายมงคลกิตติ์ระบุว่าจะสานต่อข้อเสนอที่เคยหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ อาทิ การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและสิทธิส่วนบุคคล การผลักดันร่างกฎหมายด้านสวัสดิการทหารผ่านศึก ตลอดจนแนวคิดด้านเศรษฐกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ พร้อมประกาศว่าพรรคใหม่จะเป็นพรรคที่ไม่ซื้อเสียง และจะอาศัยพลังสนับสนุนจากประชาชนในทุกจังหวัด
ขณะเดียวกัน ในวันที่ 3 มีนาคม จะมีการประชุมกลุ่ม “กรุงเทพฯ บินได้” เพื่อหารือแนวนโยบายท้องถิ่น โดยหนึ่งในข้อเสนอที่ถูกกล่าวถึงคือการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศระยะใกล้ การศึกษาความเป็นไปได้ของยานยนต์บินได้ รวมถึงการยกระดับการจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวคิดด้านสวัสดิการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เช่น การส่งเสริมสุขภาพและภาพลักษณ์ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าใช้งบประมาณในระดับที่ไม่กระทบฐานะการคลัง หากมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของบางนโยบาย นายมงคลกิตติ์ชี้แจงว่า ทุกข้อเสนอจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมย้ำว่าการกำหนดนโยบายใด ๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า งบประมาณ และประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
การลาออกและการตั้งพรรคใหม่ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในสนามการเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วงที่หลายพรรคเริ่มขยับเตรียมความพร้อมรับศึกเลือกตั้งรอบต่อไป ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการแข่งขันเชิงนโยบายที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง