มะพร้าวคนละลูก แต่ความหมายไม่เล็กเลย

รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพบรรยากาศการประชุมส่วนราชการ พร้อมไอเดียง่ายๆ ระหว่างพักเบรก เลี้ยงมะพร้าวคนละลูก ระบุข้อความว่า “ประชุมส่วนราชการ เลี้ยงมะพร้าวคนละลูก สดชื่นดี #ช่วยชาวสวนมะพร้าว #คนละนิดคนละหน่อย ”
.
แม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆ ในห้องประชุม แต่ก็สะท้อนแนวคิดการสนับสนุนผลผลิตเกษตรกรไทยในชีวิตประจำวัน ใช้เวทีประชุมเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยระบายผลผลิต สร้างรายได้ให้ชาวสวนแบบตรงไปตรงมา
.
จากเครื่องดื่มหนึ่งลูกในมือ สู่กำลังใจเล็กๆ ที่ส่งต่อถึงเกษตรกร ถือเป็นอีกมุมของการขับเคลื่อนนโยบายผ่านการปฏิบัติจริงในระดับหน่วยงาน