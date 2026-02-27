เสียงเชียร์-เสียงต้านปะทะ “พิมรี่พาย” ยันเดินหน้าสนามบอลหมอนทองวิทยา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 หลังปรากฏภาพ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ เก็บข้าวของและเดินออกจากโรงเรียน สร้างแรงสั่นสะเทือนในหมู่แฟนบอลนักเรียนที่ติดตามทีมมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีรายงานยืนยันว่า “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด เตรียมเข้ามารับหน้าที่คุมทีมต่อจากยุคเดิม ส่วน “เต” วรากร ช่างเขียนดี แข้งตัวหลักยังคงปักหลักกับทีม ไม่ย้ายตามอดีตผู้ฝึกสอน
.
ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่านดังกล่าว แฟนคลับจำนวนหนึ่งที่ผูกพันกับผลงานยุค อ.สกล แสดงความเห็นหลากหลายบนโลกออนไลน์ บางส่วนถึงขั้นเรียกร้องให้ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ยุติโครงการสร้างสนามฟุตบอลที่เธอประกาศลงทุนด้วยงบประมาณจำนวนมากก่อนหน้านี้
.
ล่าสุด พิมรี่พาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “สนามบอลมันแพงมากๆ เลยค่ะ ขอพลังบวกให้กันเถอะนะคะ เช้านี้มีคนส่งข้อความให้หยุดทำเต็มเลย สงสารอนาคตเด็กๆ ด้วยนะคะ” สะท้อนถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ก่อนหน้านี้เธอยืนยันชัดเจนว่าจะเดินหน้าสร้างสนามต่อไป
.
กระแสดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงฟุตบอลเยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนที่มองว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเป็นโอกาสสำคัญต่ออนาคตของเด็กๆ ขณะที่อีกด้านยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทิศทางการบริหารทีมหลังการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
.
สถานการณ์ของหมอนทองวิทยายังคงต้องจับตา ทั้งในมิติของการปรับทัพสตาฟฟ์โค้ช และท่าทีของผู้สนับสนุนหลักอย่างพิมรี่พาย ว่าสุดท้ายแล้วโครงการสนามฟุตบอลที่เป็นจุดศูนย์กลางของดราม่าครั้งนี้จะเดินหน้าอย่างไรต่อไป