เสรีพิศุทธ์ ชี้ อภิสิทธิ์เหมาะนั่งนายกฯ ที่สุด แต่ประชาธิปัตย์มีแค่ 22 ที่นั่ง ลั่น แต่ก็สู้ผมไม่ได้

27 กุมภาพันธ์ 2569 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้ความเห็นถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าโดยส่วนตัวมองว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีความประพฤติดีกว่าหัวหน้าพรรคการเมืองคนอื่นๆ
.
อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวด้วยความเสียดายว่า พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวน ส.ส. เพียง 22 ที่นั่ง จึงไม่มีน้ำหนักทางการเมืองมากพอ หากมีจำนวนที่นั่งมากกว่านี้ ตนก็พร้อมจะสนับสนุนให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
.
พร้อมกันนี้ยังกล่าวติดตลกว่า แม้จะชื่นชมความเหมาะสมของนายอภิสิทธิ์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็สู้ตนไม่ได้หรอก