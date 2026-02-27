ประกันสังคม คว้ารางวัล LINE THAILAND AWARDS 2025 โชว์ศักยภาพสื่อสารดิจิทัล

27 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศความสำเร็จผ่านเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงาน ระบุว่าได้รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ จากเวที “LINE THAILAND AWARDS 2025” ซึ่งจัดโดย LINE ประเทศไทย พร้อมชี้ว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการสื่อสารและการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนา LINE Official Account ภายใต้ชื่อ “@ssothai” ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 12 ล้านคน ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักในการแจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปอย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย
.
เนื้อหาในโพสต์ของสำนักงานประกันสังคมระบุว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนประสิทธิภาพของการสื่อสารเชิงรุกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการติดต่อราชการและเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในยุคที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลผ่านสมาร์ตโฟนเป็นหลัก ทั้งยังมองว่า LINE Official Account เป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์
.
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเผยแพร่โพสต์ดังกล่าว ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามถึงประเภทของรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณา บางส่วนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลของ LINE for Business พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารางวัลที่ได้รับเกี่ยวข้องกับหมวดสติ๊กเกอร์หรือการสนับสนุนแคมเปญผ่านแพลตฟอร์มหรือไม่ ขณะที่อีกหลายความเห็นสะท้อนความไม่พอใจต่อปัญหาการให้บริการ เช่น ความล่าช้าในการจ่ายเงินว่างงาน เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำนาญชราภาพ รวมถึงปัญหาระบบล่มและการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ยากลำบาก
.
เสียงสะท้อนจากผู้ประกันตนบางรายระบุว่า แม้การติดต่อผ่าน LINE จะมีประโยชน์ในบางกรณี เช่น การส่งเอกสารโดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงาน แต่ภาพรวมการให้บริการยังมีประเด็นที่ต้องเร่งปรับปรุง โดยเฉพาะความชัดเจนในการตอบข้อซักถามและความต่อเนื่องของระบบหลังบ้าน ด้านผู้ใช้งานอีกส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการสื่อสารที่ใช้ถ้อยคำ “สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ” พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียดเกณฑ์การตัดสินรางวัลเพื่อความโปร่งใส
.
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อหน่วยงานบริหารกองทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลายสิบล้านคน ท่ามกลางบริบทที่ประกันสังคมถูกจับตาเรื่องการบริหารงบประมาณและประสิทธิภาพการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา นักวิชาการด้านการสื่อสารภาครัฐมองว่า การได้รับรางวัลด้านดิจิทัลอาจเป็นจุดแข็งด้านภาพลักษณ์ แต่ความเชื่อมั่นในระยะยาวยังขึ้นอยู่กับคุณภาพการให้บริการที่ประชาชนรับรู้ได้จริง
.
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องประเภทของรางวัลและรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา ขณะที่กระแสถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์ยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางคำถามสำคัญว่า ความสำเร็จด้านการสื่อสารจะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นด้านการบริการได้มากน้อยเพียงใดในสายตาผู้ประกันตนทั่วประเทศ