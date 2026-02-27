ลักษณะของดอกคำฝอย
เป็นดอกไม้จากพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง นิยมปลูกทางภาคเหนือ เพาะปลูกกันมากในอ.พร้าว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และอ.พาน จ.เชียงราย ลำต้นสั้น ทนต่อสภาพอากาศ ดอกมีลักษณะกลม กลีบดอกเล็กเรียว และมีดอกเล็กย่อยออกมาหลายดอก ลักษณะคล้ายดอกดาวเรือง สีเหลืองจนไปถึงส้ม เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง
ประโยขน์ของดอกคำฝอย
1. ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด
2. บำรุงโลหิต ช่วยขับเหงื่อ
3. บำรุงประสาท บำรุงหัวใจ
4. ลดไขมันในเส้นเลือด
5. เป็นยาระบาย
6. ช่วยผ่อนคลาย หลับสบาย
ประโยชน์ของดอกคำฝอยเพื่อสุขภาพ
ชื่อสมุนไพร คำฝอย
ชื่ออื่นๆ ดอกคำฝอย ,ดอยคำ(ภาคเหนือ) , คำยอง คำหยอง คำหยุม คำยุ่ม (ลำปาง) , หงฮวา (จีนกลาง) ,อั่งฮวย (จันแต่จิ๋ว)
ชื่อสามัญ Safflower , False Saffron , Saffron Thistle
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carthamus tinctorius Linn
วงศ์ COMPOSITAE
ลักษณะของดอกคำฝอย
เป็นดอกไม้จากพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง นิยมปลูกทางภาคเหนือ เพาะปลูกกันมากในอ.พร้าว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และอ.พาน จ.เชียงราย ลำต้นสั้น ทนต่อสภาพอากาศ ดอกมีลักษณะกลม กลีบดอกเล็กเรียว และมีดอกเล็กย่อยออกมาหลายดอก ลักษณะคล้ายดอกดาวเรือง สีเหลืองจนไปถึงส้ม เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง
ประโยขน์ของดอกคำฝอย
1. ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด
2. บำรุงโลหิต ช่วยขับเหงื่อ
3. บำรุงประสาท บำรุงหัวใจ
4. ลดไขมันในเส้นเลือด
5. เป็นยาระบาย
6. ช่วยผ่อนคลาย หลับสบาย
ข้อมูลโภชนาการ
แหล่งข้อมูลประกอบ: USDA
ปริมาณต่อ 100 g
แคลอรี (kcal) 884
ไขมันทั้งหมด 100 g
ไขมันอิ่มตัว 8 g ไขมันทรานส์ 0.1 g
คอเลสเตอรอล 0 mg
โซเดียม 0 mg
คาร์โบไฮเดรต 0 g
เส้นใยอาหาร 0 gน้ำตาล 0 g
โปรตีน 0 g
วิตามินซี 0 mgแคลเซียม 0 mg
เหล็ก 0 mgวิตามินดี 0 IU
วิตามินบี6 0 mgวิตามินบี12 0 µg
แมกนีเซียม 0 mg
เมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษ
หากทานดอกคำฝอยมากเกินไป หรือติดต่อกันนานเกินไป อาจส่งผลให้มีอาการโลหิตจางได้ ซึ่งทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย วิงเวียนศีรษะ หรืออาจทำให้โลหิตประจำเดือนมามากผิดปกติ
นอกจากนี้ใครที่กำลังรับประทานยา หรือรับการรักษาโรคที่เกี่ยวกับลิ่มเลือด หรือกำลังทานยาสลายลิ่มเลือดอยู่ ไม่ควรทานดอกคำฝอย เพราะจะยิ่งเพิ่มการสลายลิ่มเลือดให้ออกฤทธิ์มากเกินไปจนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้