เปิดศึกผู้ว่าฯ เมืองหลวง! มัลลิกา ลงอิสระ ชู PM2.5 วาระแห่งชาติ จี้ทบทวนอนุญาตก่อสร้าง

กรุงเทพมหานครเริ่มคึกคักก่อนครบวาระผู้ว่าฯ เมื่อ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อินฟลูเอนเซอร์การเมืองและอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกาศเตรียมลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระ ในนาม “กลุ่มเพื่อนมัลลิกา” โดยยืนยันว่าได้เตรียมความพร้อมมานานราว 8 เดือน พร้อมวิจารณ์การบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ของผู้บริหารปัจจุบันว่าไม่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการอนุญาตก่อสร้างที่เร่งรัดและกระจัดกระจาย ขาดการกำกับดูแลเชิงระบบ จนกระทบคุณภาพอากาศและสุขภาพประชาชน
มัลลิการะบุว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ต้องโกอินเตอร์ และทำหน้าที่เป็นหน้าตาของประเทศ การใช้ภาษีประชาชนควรมุ่งสร้างยุทธศาสตร์ระยะยาว รองรับบทบาทเมืองศูนย์กลางที่สามารถสนับสนุนจังหวัดบริวารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เธอตั้งคำถามถึงทิศทางการพัฒนาเมืองในช่วงที่ผ่านมา พร้อมถ้อยคำร้อนแรงต่อประเด็นฝุ่นว่า การเร่งอนุมัติโครงการก่อสร้างโดยขาดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด อาจเป็นปัจจัยซ้ำเติมวิกฤตมลพิษทางอากาศ ซึ่งหากปล่อยต่อไปจะก่อผลกระทบด้านสาธารณสุขในวงกว้าง
ประวัติส่วนตัว มัลลิกาเกิดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2516 ที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทและเอกจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เธอเป็นที่รู้จักจากบทบาทผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมืองกับพรรคมหาชนและพรรคประชาธิปัตย์ เคยดำรงตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายหลังลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อ 21 กันยายน 2566 และหันไปทำธุรกิจเครื่องสำอางและอาหารเสริม ควบคู่การจัดรายการผ่านสื่อออนไลน์
สำหรับไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.คนปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยคาดว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่อาจมีขึ้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 4.5 ล้านคน ทำให้สนามเลือกตั้งครั้งนี้ถูกจับตาว่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทิศทางเมืองหลวง ท่ามกลางประเด็นปากท้อง มลพิษ และภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตานานาชาติ