5 วิธีแก้ไอ เห็นผลดี
1. ดื่มน้ำมาก ๆ - โดยควรดื่มน้ำอุ่น หรือน้ำในอุณหภูมิห้อง อาจผสมน้ำผึ้ง หรือน้ำมะนาวเล็กน้อย ถือเป็นวิธีแก้ไอที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะช่วยให้ชุ่มคอ เสมหะเจือจาง จึงลดอาการไอได้ และควรงดดื่มน้ำเย็น เพราะอาจจะไปกระตุ้นให้หลอดลมหดตัว จนไอขึ้นมา
2. ใช้ยาอม หรือฉีดสเปรย์พ่นคอ - โดยเลือกยาอม หรือสเปรย์พ่นคอที่มีส่วนผสมของคาโมไมล์ จะช่วยลดอาการระคายเคืองคอได้ดี เป็นวิธีแก้ไอที่ง่าย เหมาะกับทั้งการแก้ไอแบบแห้ง และไอแบบมีเสมหะ
3. เลี่ยงของมัน ของทอด - เพราะอาหารที่แห้ง กรอบ มัน จะกระตุ้นให้ไอมากขึ้น
4. เลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นการไอ - เช่น ควันบุหรี่ ฝุ่น มลพิษ สารเคมี พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจากสิ่งกระตุ้น ถือเป็นวิธีแก้ไอที่ต้นเหตุวิธีหนึ่ง
5. นอนหมอนสูง - วิธีแก้ไอนี้ เหมาะสำหรับคนที่มีอาการไอแห้ง ไม่มีเสมหะ นอกจากนี้ยังควรทำความสะอาดห้องนอนให้ปราศจากฝุ่น คอยดูแลให้อากาศในห้องถ่ายเทได้ดีเสมอ