ส่องรายชื่อนักการเมือง ที่มีการรายงานครอบครองปืนจำนวนมาก

- อนุชา สะสมทรัพย์ (บ้านใหญ่ นครปฐม) : 40 กระบอก
- วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (อดีต ส.ส. โคราช) : 26 กระบอก
- ชาดา ไทยเศรษฐ์ (รมช.มหาดไทย) : 23 กระบอก
- อนุชา นาคาศัย (เพื่อไทย) : 23 กระบอก
- นพดล ปัทมะ (เพื่อไทย) : 14 กระบอก
- สุชาติ ชมกลิ่น : 12 กระบอก
- สุชาติ ตันเจริญ : 11 กระบอก
- พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ (ว่าที่ รมว.ยุติธรรม) : 10 กระบอก
- ธรรมนัส พรหมเผ่า : 7 กระบอก
.
การถือครองอาวุธปืนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการสะสมส่วนบุคคล ซึ่งถูกบันทึกไว้ในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช. เมื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง