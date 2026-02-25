จาก แตงโม-ทุเรียน-มะม่วง ถึง กางเกงใน โพสต์เสียดสีสะท้อนวัฒนธรรมยึดติดตัวบุคคล

25 กุมภาพันธ์ 2569 กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงทีมฟุตบอลระดับโรงเรียนที่ถูกจับตาอย่างกว้างขวาง ล่าสุด “มาดามแคชเมียร์” ได้เผยแพร่ข้อความเชิงเสียดสีผ่านโซเชียลมีเดีย จุดประกายการถกเถียงเรื่องระบบกับตัวบุคคล โดยเริ่มจากการเล่นคำไล่ระดับจาก “แตงโม ทุเรียน มะม่วง” ก่อนปิดด้วย “กางเกงใน” พร้อมแทรกอารมณ์ขัน แต่เนื้อหาหลักกลับเป็นการตั้งคำถามจริงจังถึงทิศทางการทำทีมและการบริหารจัดการคนในองค์กร
.
ผู้โพสต์ชี้ว่า หากสถานการณ์อิ่มตัวหรือเดินมาถึงจุดเปลี่ยนที่แท้จริง สิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือภาพขององค์กรที่แม้ตัวไม่อยู่แต่ระบบยังไปต่อได้ ไม่ใช่การเคลื่อนย้ายคนตามกันไปเป็นขบวน พร้อมย้ำว่าบทบาทของผู้คุมทีมควรเป็นการสร้างเด็กใหม่ ปั้นทีมใหม่ มากกว่าการพาคนเดิมย้ายตามเหมือนทัศนศึกษาประจำปี โดยยกตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบว่า หากโค้ชทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ย้ายไปคุมลิเวอร์พูล จะสมเหตุสมผลหรือไม่หากนักเตะทั้งทีมแบกกระเป๋าวิ่งตามไปหมด ซึ่งผู้โพสต์มองว่าภาพเช่นนั้นไม่ใช่วิสัยทัศน์ แต่สะท้อนปัญหาการยึดติดกับตัวบุคคล
.
เนื้อหายังระบุถึงมุมมองด้านจิตวิทยาสังคมในเชิงเสียดสีว่า การเชื่อว่าขาดฉันแล้วโลกจะหยุดหมุน เป็นอาการวนลูปยึดติดที่ทำให้องค์กรติดกับดักบุคคลมากกว่ากติกาและระบบ ขณะที่ความจริงโลกหมุนต่อ เพียงแค่เปลี่ยนคนที่ต้องมายืนงงแทนในสถานการณ์เดิม พร้อมกันนี้ยังพาดพิงไปถึงข้อกังวลเรื่องทรัพยากรของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยยกประเด็นรถบัสที่ได้มา หากไม่มีแสงสปอตไลต์ ไม่มีสปอนเซอร์ จะนำเงินจากที่ใดไปดูแลค่าบำรุงรักษา และยังทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงหยอกแรงว่า “ได้กลิ่นความดื้อ” ตั้งแต่ตอนตัวอย่างเรื่องราวยังไม่ทันจบ
.
ภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งในเชิงเห็นด้วย โต้แย้ง และหยอกล้อกันต่อเนื่อง บางความเห็นพาดพิงเรื่องการเดินทางไปบางน้ำเปรี้ยว ในลักษณะขำขัน ขณะที่อีกส่วนวิจารณ์ตรรกะของผู้โพสต์อย่างตรงไปตรงมา โดยมีผู้ใช้บางรายตั้งคำถามกลับว่า หากมีโค้ชใหม่เข้ามา แต่กลับไม่ให้ใช้ลูกบอลลูกเดิมที่เคยซ้อม จะถือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ สะท้อนให้เห็นว่าดราม่าครั้งนี้ไม่ได้มีมิติเดียว หากแต่ปะทะกันระหว่างแนวคิดสานต่อด้วยคนเดิม กับสร้างระบบใหม่ให้เดินได้เอง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่สังคมถกเถียงกันอย่างเข้มข้น