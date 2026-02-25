พรรคสะเทือน! “เต้” สวนคำสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ ชี้อย่าคิดเป็นผู้แทน หากไม่ยืนข้างความถูกต้อง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 รายงานข่าวจากแวดวงการเมือง เปิดเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้007” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ซึ่งออกมาแสดงจุดยืนตอบโต้พรรคของตนอย่างเผ็ดร้อน ภายหลังมีคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว โดยคำสั่งดังกล่าวลงนามโดยนายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรค สร้างแรงสั่นสะเทือนภายในพรรคและถูกจับตาจากสังคมการเมืองอย่างใกล้ชิด
นายมงคลกิตติ์ระบุผ่านถ้อยคำแข็งกร้าวว่า ตนเองอาจถูกหลอกได้ แต่ประชาชนรุ่นใหม่นับล้านคนย่อมไม่ยอมถูกหลอก พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ได้โง่ และการเมืองไม่ควรเป็นพื้นที่ของการเอารัดเอาเปรียบหรือบิดเบือนความจริง เขายังตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของผู้ที่ปรารถนาจะเป็นผู้แทนราษฎร หากยังไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สังคมกำลังเรียกร้องความชัดเจนและความรับผิดชอบจากผู้มีอำนาจ
สำหรับประเด็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ นายมงคลกิตติ์ชี้แจงว่า เป็นการแสดงจุดยืนด้วยเหตุผลเรื่องความถูกต้อง และตระหนักว่าตนเองเป็นหนี้เสียงของประชาชนที่ลงคะแนนเลือกเข้ามา จึงไม่อาจนิ่งเฉยต่อสิ่งที่มองว่าไม่เป็นธรรมได้ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในหมู่ผู้สนับสนุนและฝ่ายที่เห็นต่าง ขณะที่ทิศทางภายในพรรคทางเลือกใหม่ยังต้องติดตามต่อไปว่าจะมีความชัดเจนเช่นไรในลำดับถัดไป
ทั้งนี้ บรรยากาศการเมืองในช่วงหลังการเลือกตั้งยังคงตึงเครียด หลายฝ่ายจับตาว่ากรณีดังกล่าวจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคและเสถียรภาพทางการเมืองโดยรวมเพียงใด ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักการประชาธิปไตยและความโปร่งใส