7 พฤติกรรมทำให้ผมบางที่คุณควรหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมทำ ผมบาง ที่ควรหลีกเลี่ยง
1.การมัดผมที่แน่นจนเกินไป
2. การสระผมด้วยน้ำอุ่นจัด
3. การเช็ดผมหรือหวีผมแรงๆ
4. ปล่อยให้ผมโดนแสงแดดโดยตรง
5. การอดอาหารเพราะลดน้ำหนัก หรือกินอาหารไม่ถูกต้อง
6. การเกาศีรษะแรงๆ
7. ความเครียดสะสม
8.นอนทั้งผมเปียก
9.ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ที่ไม่เหมาะสม
10.ใช้อุปกรณ์ทำความร้อนที่ไม่เหมาะสม และมากเกินไป
11.ทำเคมี ย้อมผม ดัดผม บ่อยเกินไป
12.ดื่มจัด
13.สูบบุหรี่จัด
โดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมประมาณ 90,000 – 140,000 เส้น และในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ 100 เส้น และเมื่ออายุมากขึ้น ผมก็อาจร่วงมากกว่าปกติ แต่สาวๆ หลายคน อาจเกิดปัญหาผมร่วง ผมบางก่อนวัย ซึ่งบางครั้งสาเหตุที่ทำให้ผมบางเกิดจากพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เราอาจทำโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็น ภาวะอดนอน พักผ่อนน้อย และความเครียดสะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นน้อยลง และส่งผลก่อให้เกิดผมร่วง และทำให้ผมบางได้ในที่สุด
1.การมัดผมที่แน่นจนเกินไป
การรัดผมแน่นมากๆ เป็นประจำทำให้ผมบางได้ เพราะจะทำให้เส้นผมไม่มีอากาศหายใจ และทำให้หนังศีรษะตึงมากจนเกินไป ทั้งยังทำให้หนังศีรษะไม่มีโอกาสได้ระบายความอับชื้น ทำให้เกิดปัญหารังแค หรือสภาพผมขาดเสียตามมา และทำให้เกิดผมร่วงผมบางได้ในที่สุด ดังนั้นเราจึงไม่ควรทำทรงผมที่รวบตึงแน่น เช่น ทรงหางม้า หรือผูกเปีย บ่อยจนเกินไป แต่ควรทำสลับกับผมทรงอื่นๆ บ้าง
2. การสระผมด้วยน้ำอุ่นจัด
การสระผมด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงก็ทำให้ผมบางได้เช่นกัน เพราะน้ำอุ่นจะทำให้ผมแห้ง และเปราะขาดง่าย ทั้งยังชะล้างน้ำมันที่มีตามธรรมชาติของเส้นผมออกไป ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหาย และทำให้ผมขาดหลุดร่วงได้ง่ายอีกด้วย
3. การเช็ดผมหรือหวีผมแรงๆ
การเช็ดถูแรงๆ ด้วยผ้าเช็ดตัวหลังสระ เป็นสิ่งควรจะหลีกเลี่ยง เพราะเส้นผมอ่อนแอมากที่สุดตอนเปียกน้ำ รวมถึง การหวีหรือแปรงผมในขณะที่ผมเปียก เพราะเส้นผมพันกันระหว่างสระ อาจส่งผลให้ผมขาดหลุดร่วงได้มากกว่าปกติ ทั้งยังทำลายเส้นผมให้แตกหักได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
4. ปล่อยให้ผมโดนแสงแดดโดยตรง
การปล่อยให้เส้นผมโดนแดดโดยตรงนานๆ ก็อาจทำให้ผมบางได้เช่นกัน เพราะรังสียูวีจากดวงอาทิตย์เป็นตัวการสำคัญในการทำลายความสมบูรณ์ของโครงสร้างเส้นผม ส่งผลให้ผมเปราะบาง และเสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดร้อนๆ และบำรุงเส้นผมต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็ดอัลมอลล์ อย่าง ซันซิล เนเชอรัล อัลมอนด์ แอนด์ ฮันนี่ แอนตี้เบรกเกจ แชมพู นอกจากนี้อาจจะป้องกันเส้นผมโดยการสวมหมวก หรือ กางร่มก็ได้เช่นกัน
5. การอดอาหารเพราะลดน้ำหนัก หรือกินอาหารไม่ถูกต้อง
การลดน้ำหนักแบบหักดิบ คือ อดอาหารบางมื้อ หรืองดอาหารบางชนิดในระยะเวลานานๆ อาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดที่มีประโยชน์ต่อเส้นผมได้ เช่น ธาตุเหล็ก รวมถึง การรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเพียง หรือร่างกายดูดซึม ธาตุเหล็กได้ไม่ดี และโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีประจำเดือนมามากๆ อาจเป็นสาเหตุให้ขาดธาตุเหล็กได้ และส่งผลทำให้เกิดผมร่วง เกิดภาวะผมบางตามมาในที่สุด
ดังนั้น แม้จะกำลังลดน้ำหนัก แต่ก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยมีการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณได้หุ่นที่ดีแล้ว ยังได้ร่างกาย และเส้นผมที่แข็งแรงอีกด้วย
6. การเกาศีรษะแรงๆ
หลายคนชอบใช้เล็บเกาศีรษะแรงๆ ขณะสระผม เพราะเชื่อว่าการเกาศีรษะแรงๆ จะช่วยทำให้หนังศีรษะสะอาดมากขึ้น ทว่าแท้ที่จริงแล้วการเกาศีรษะแรงๆ อาจทำให้ผมของคุณบางได้โดยไม่รู้ตัว เพราะการเกาศีรษะนั้น จะทำให้เกิดการหลุดลอกของหนังศีรษะจนอาจเกิดเป็นแผล และลามไปทั่วศีรษะได้ ดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือ ใช้นิ้วกดและนวดไปที่หนังศีรษะเบาๆ ก็พอแล้ว การนวดศีรษะแบบนี้ยังช่วยให้เลือดหมุนเวียนบริเวณหนังศีรษะได้ดีขึ้น ช่วยคลายความเครียด ส่งผลให้หนังศีรษะสุขภาพดี และยังกระตุ้นการงอกของเส้นผมให้ดีขึ้นด้วย
7. ความเครียดสะสม
ความเครียด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมร่วง ผมบางได้ เพราะด้วยสถานการณ์การทำงานที่เคร่องเครียดหรือวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ไปจนถึงสถานการณ์โรคระบาด แม้แต่เผชิญรถติดหรือมลพิษนานๆ ก็ทำให้เกิดภาวะความเครียดได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคผมร่วงเป็นหย่อมได้ หรือภาษาทางวิชาการเรียกว่า “Alopecia Areata” ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่เกิดจากความเครียดเป็นหลัก และในปัจจุบันยังมีคนที่เป็นโรคผมร่วงผมบางที่มีสาเหตุหลักมาจากความเครียดมากถึง 90% ดังนั้นเริ่มเราจึงควรดูแลสุขภาพเส้นผม โดยค้นหาต้นตอของความเครียดว่าเกิดจากจุดไหน อย่างไร แล้วจัดการแก้ไขให้ตรงจุด
8.นอนทั้งผมเปียก
เส้นผมที่เปียกชื้นเป็นสภาพที่เหมาะแก่การเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะ ซึ่งเป็นสาเหตุของรังแค อาการคันศีรษะ รากผมไม่แข็งแร็งทำให้ผมร่วงง่าย และบางที่ก็ทำให้ผมมีกลิ่นเหม็นอับด้วย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งตามธรรมชาติหนังศีรษะจะขับน้ำมันเพื่อหล่อเลี้ยงเส้นผมระหว่างที่เรานอนหลับ ถ้าเรานอนทั้งที่ผมยังไม่แห้ง ความชื้นจะรวมกับน้ำมันทำให้เกิดปัญหาหนังศีรษะและเส้นผม เพราะฉะนั้นควรเช็ดผมและใช้พัดลมเป่าจนผมแห้งสนิทเสียก่อนจึงเข้านอนนะคะ
9.ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ที่ไม่เหมาะสม
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพผมเป็นกฎพื้นฐานในการดูแลเส้นผมทุกประเภท สำหรับคนที่มีผมบาง อาจกังวลเรื่องปัญหาเส้นผมที่ล้วนแต่เสี่ยงจะทำให้ผมน้อยลง เช่น ผมเสียจนขาดและหลุดร่วง ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารและองค์ประกอบที่ทำร้ายเส้นผม รวมถึง แอลกอฮอล์ ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ผมแห้งเสียแตกปลายได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ที่ควรเลือกใช้สำหรับคนผมบาง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีรุนแรง ปราศจากแอลกอฮล์ ปราศจากพาราเบน รวมถึงสารที่ทำให้เกิดฟองหรือสารซักล้างที่มีฤทธิ์รุนแรงอย่าง SLS และควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผม ที่บางเบาไม่มีสารตกค้างหรือสารที่ชำระล้างออกยาก และหลีกเลี่ยงการใช้เสปรย์ที่เหนียวเหนอะหนะ เกาะติดผมเป็นคราบล้างออกยาก เพราะการดูแลเส้นผมให้สะอาดเป็นที่มาของผมสวยสุขภาพดีค่ะ
10.ใช้อุปกรณ์ทำความร้อนที่ไม่เหมาะสม และมากเกินไป
อุปกรณ์แต่งผมที่ใช้ความร้อนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไดร์เป่าผม แกนม้วนผมไฟฟ้า หรือเครื่องหนีบผมไฟฟ้า ที่ใช้ความร้อนถ้าใช้บ่อยเกินไปหรือใช้ไม่ถูกวิธี เช่น ม้วนผมแช่นานเกินไป หรือไดร์จ่อผมนานๆ จะส่งผลร้ายต่อเส้้นผม เพราะความร้อนจะทำลายน้ำมันและโปรตีนที่หล่อเลี้ยงเส้นผมตามธรรมชาติ ทำให้ผมแห้ง ผมเสีย เปราะขาด จนถึงหลุดร่วงง่าย คนที่มีผมบางควรหลีกเลี่ยงและควรใช้งานอย่างเหมาะสม และควรใช้เซรั่มหรือครีมป้องกันความร้อนเคลือบเส้นผมก่อนใช้อุปกรณ์ความร้อนต่างๆ กับเส้นผมทุกครั้ง
11.ทำเคมี ย้อมผม ดัดผม บ่อยเกินไป
การใช้สารเคมีทุกประเภทบนเส้นผม มีความเสี่ยงทำร้ายผมอยู่แล้ว เนื่องจากสารเคมีทำลายโปรตีนและยังอุดตันรูขุมขนทำให้หนังศีรษะเสียสมดุล สกัดการไหลเวียนของน้ำมันหล่อเลี้ยงเส้นผมตามธรรมชาติ ขณะที่การใช้น้ำยาในการย้อมสีผม น้ำยาและความร้อนในการดัดผมบ่อยเกินไปก็มีผลทำให้ผมอ่อนแอลง ดังนั้นควรเช็คความถี่ในการทำสี ย้อมหรือดัดผมต่างๆ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และควรทำดีท็อกซ์เส้นผมเพื่อล้างสารเคมีตกค้างบนเส้นและทำทรีตเม้นท์เพื่อฟื้นบำรุงผมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ผมบางสุขภาพดี มีวอลลุมพลิ้วสวยได้แบบไม่ต้องจัดแต่งผมให้ยุ่งยากค่ะ
12.ดื่มจัด
ปาร์ตี้เกิร์ลต้องสวยเด้งแต่ ถ้าอยากให้ผมสวยสม่ำเสมอต้องระวังอย่าดื่มจัดนะคะ เพราะ การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ง่าย ยิ่งดื่มจัดๆ ภาวะร่างกายขาดน้ำจะมากขึ้น กระทบไปถึงการไหลเวียนเลือดหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงเส้นผม เมื่อร่างกายขาดน้ำ ผมก็ขาดความชุ่มชื้นไปด้วย ปัญหาที่ตามมาคือ ผมแห้งกรอบ ผมเปราะขาดง่าย นอกจากนั้นการดื่มจัดต่อเนื่องนานๆ ยังทำให้ร่างกายขาดสารอาหารอย่าง สังกะสีหรือซิงค์ กรดโฟลิก ที่จำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงเส้นผม ส่งผลให้ผมเสีย แตกปลาย หลุดร่วงง่าย ผมที่บางอยู่แล้วจะยิ่งบางลงไปอีก
13.สูบบุหรี่จัด
มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่าการสูบบุหรี่มีผลต่ออาการผมร่วงไม่มากก็น้อย สาเหตุที่เชื่อมโยงได้คือ การสูบบุหรี่กระตุ้นการเกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายและลดทอนการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงรากผม ทำให้ผมหลุดร่วงง่าย คนที่มีผมบางจึงควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เบาได้เบาค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาผมร่วงผมบางลงด้วยค่ะ