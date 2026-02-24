มัลลิกา ฝากถึง พี่เต้ ชวนร่วมทีมช่วยหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.

ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผ่านรายการ “เปิดโต๊ะข่าว” ถึงบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นที่เริ่มคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวถึงกรณี “พี่เต้” ซึ่งมีกระแสข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา โดยระบุในเชิงหยอกล้อว่า หากไม่มีคุณสมบัติลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ก็อยากเชิญชวนให้มาช่วยตนเองหาเสียงแทน
.
ดร.มัลลิกากล่าวในรายการว่า “ฝากบอกพี่เต้ซึ่งไม่มีคุณสมบัติลงผู้ว่าฯ กทม. มาช่วยมัลลิกาหาเสียงดีกว่า เห็นว่าไม่มีคนหนิได้ข่าวว่าตอนนี้ไดโนเสาร์ตกอยู่ที่พระราม 2 ยังไม่ถึงพระราม 7 เลยตอนนี้“
.
ทั้งนี้ คำกล่าวดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการสื่อสารเชิงการเมืองที่แฝงอารมณ์ขัน ท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยหลายฝ่ายจับตาการเคลื่อนไหวของผู้ที่แสดงความประสงค์จะลงสมัคร รวมถึงแนวทางการหาเสียงและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนในช่วงเวลาต่อจากนี้
.
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสีสันของสนามการเมืองท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นตามลำดับเมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ