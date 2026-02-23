พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งกรณีน้องมอลลี่ วอนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์จริงจัง หวั่นคนร้ายหลุดคดี

เพจเฟซบุ๊ก “กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เผยแพร่ข้อความรับสั่งกรณี “น้องมอลลี่” สัตว์เลี้ยงที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุคือชายอายุ 56 ปี ซึ่งขณะนี้ถูกจับกุมตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงแสดงความรู้สึกสะเทือนใจและกังวลต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ ที่ผ่านมาเคยมีหลายกรณีที่ผู้กระทำความผิดสามารถหลุดพ้นจากความผิดได้
.
ในข้อความดังกล่าว ทรงระบุว่าขณะนี้ยังทรงโกรธและสะเทือนใจอย่างมาก จึงต้องพยายามตั้งสติ ก่อนจะออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ โดยทรงกังวลว่าหากไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง เหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก และจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกฎหมายฉบับดังกล่าว
.
พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ ทรงวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถยับยั้งพฤติกรรมทารุณกรรมสัตว์ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งสะท้อนความห่วงใยว่าเหตุการณ์อันน่าเศร้าเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีก และควรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ในประเทศไทย
.
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม โดยสังคมจำนวนมากจับตาดูท่าทีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถดำเนินคดีได้อย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามกฎหมายหรือไม่ ขณะที่กระแสในโลกออนไลน์ยังคงเรียกร้องให้มีบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดกรณีซ้ำรอยในอนาคต