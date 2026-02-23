การรับประทานเมล็ดขนุนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ขนุนเป็นผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสารอาหารหลากหลายชนิด เช่น โปรตีน วิตามินบี และโพแทสเซียม แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเมล็ดของขนุนก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากเช่นกัน เมล็ดเหล่านี้อุดมไปด้วยไทอามีนและไรโบฟลาวิน ซึ่งช่วยเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและช่วยบำรุงสายตา ผิวหนัง และเส้นผมให้แข็งแรง อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานเมล็ดขนุน
1. สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเมล็ดขนุน
ขนุนเป็นผลไม้ที่พบได้ในหลายภูมิภาคทั่วเอเชีย ได้รับความนิยมเนื่องจากมีรสชาติอร่อย หวาน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ อย่างไรก็ตาม เนื้อขนุนไม่ใช่ส่วนที่กินได้เพียงอย่างเดียว ขนุนหนึ่งผลอาจมีเมล็ดที่กินได้และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงถึง 100-500 เมล็ด แม้จะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ แต่เมล็ดขนุนมักถูกทิ้งไป
เมล็ดขนุนยังมีแร่ธาตุที่จำเป็นในปริมาณเล็กน้อย เช่น สังกะสี เหล็ก แคลเซียม ทองแดง โพแทสเซียม และแมกนีเซียม นอกจากนี้ยังมีสารประกอบที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย ซึ่งอาจช่วยป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากอาหาร เมล็ดขนุนถูกนำมาใช้ในแพทย์แผนโบราณเพื่อบำรุงสุขภาพระบบย่อยอาหาร แม้ว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประโยชน์ที่เป็นไปได้เหล่านี้
บทความนี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเมล็ดขนุน รวมถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการนำไปใช้ในอาหารประจำวันของคุณ
2. ประโยชน์ต่อสุขภาพของเมล็ดขนุน
2.1. คุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดขนุน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดผลไม้เขตร้อนชนิดอื่นๆ เมล็ดขนุนอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ มีปริมาณแป้ง โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสูง เมล็ดขนุนหนึ่งหน่วยบริโภค (ประมาณ 28 กรัม หรือ 1 ออนซ์) ประกอบด้วย:
แคลอรี: 53
คาร์โบไฮเดรต: 11 กรัม
โปรตีน: 2 กรัม
ไขมัน: 0 กรัม
ใยอาหาร: 0.5 กรัม
ไรโบฟลาวิน: 8% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน
ไทอามีน: 7% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน
แมกนีเซียม: 5% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน
ฟอสฟอรัส: 4% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน
เมล็ดขนุนยังเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินบี 2 ชนิด ได้แก่ ไทอามีนและไรโบฟลาวิน วิตามินทั้งสองชนิดนี้ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายและทำหน้าที่สำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ เมล็ดขนุนยังให้ใยอาหารและแป้งทนต่อการย่อย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะไม่ถูกย่อยในร่างกายและเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ใยอาหารและแป้งทนต่อการย่อยนั้นเกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ เช่น การควบคุมความอยากอาหาร การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การย่อยอาหารที่ดีขึ้น และความไวต่ออินซูลินที่ดีขึ้น
เมล็ดขนุนยังเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินบี 2 ชนิด ได้แก่ ไทอามีนและไรโบฟลาวิน
2.2. ประโยชน์ต่อสุขภาพของเมล็ดขนุน
เมล็ดขนุนถูกนำมาใช้ในแพทย์แผนจีนโบราณเพื่อเป็นยาบำรุงกำลังทางเพศและรักษาปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร รวมถึงการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย การวิจัยสมัยใหม่ยังได้ค้นพบคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ของเมล็ดขนุนอีกด้วย
อาจมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
ในทางการแพทย์แผนโบราณ เมล็ดขนุนบางครั้งถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องเสีย ที่จริงแล้ว การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าเมล็ดขนุนอาจมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย การศึกษาหนึ่งพบว่าพื้นผิวของเมล็ดขนุนถูกปกคลุมด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย เมล็ดเหล่านี้ถูกทดสอบกับแบคทีเรียทั่วไป เช่น อี. โคไล และงานวิจัยสรุปว่าเมล็ดขนุนอาจมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารได้
อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเมล็ดขนุนในการนำไปใช้ประโยชน์ดังกล่าว
อาจมีคุณสมบัติต้านมะเร็ง
การศึกษาบางชิ้นชี้ว่าเมล็ดขนุนอาจมีคุณสมบัติต้านมะเร็ง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะมีสารประกอบจากพืชและสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และฟีนอล งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารประกอบจากพืชเหล่านี้อาจช่วยต่อต้านการอักเสบ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และแม้กระทั่งซ่อมแซมความเสียหายของดีเอ็นเอ
การศึกษาในหลอดทดลองล่าสุดพบว่าสารสกัดจากเมล็ดขนุนช่วยลดการก่อตัวของหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งได้ถึง 61% อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้มีข้อจำกัดคือการศึกษาในสัตว์และในหลอดทดลองเท่านั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าเมล็ดขนุนมีฤทธิ์ต้านมะเร็งในมนุษย์หรือไม่
อาจช่วยปรับปรุงสุขภาพระบบย่อยอาหาร
เช่นเดียวกับเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ เมล็ดขนุนมีทั้งใยอาหารที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ ใยอาหารจะผ่านระบบทางเดินอาหารของเราโดยไม่ถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ และช่วยปรับการขับถ่ายให้เป็นปกติโดยการเพิ่มปริมาณอุจจาระ ทำให้อุจจาระนุ่มขึ้น และค่อยๆ เพิ่มความถี่ในการขับถ่าย
นอกจากนี้ ไฟเบอร์ยังถือเป็นพรีไบโอติก ซึ่งหมายความว่ามันช่วยบำรุงแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ แบคทีเรียเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการย่อยอาหารและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง การศึกษาจำนวนมากพบว่าการเพิ่มปริมาณไฟเบอร์สามารถช่วยลดอาการท้องผูกได้ นอกจากนี้ ไฟเบอร์ยังอาจช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับลำไส้อักเสบและบรรเทาอาการของริดสีดวงทวารได้อีกด้วย
อาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้
งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าเมล็ดขนุนอาจช่วยปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ผลกระทบนี้อาจเกิดจากปริมาณใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่สูง ระดับคอเลสเตอรอล LDL (คอเลสเตอรอลไม่ดี) ที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจ ในทางกลับกัน ระดับคอเลสเตอรอล HDL (คอเลสเตอรอลดี) ที่สูงขึ้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลในการปกป้องหัวใจ
การศึกษาในหนูทดลองแสดงให้เห็นว่า หนูที่ได้รับเมล็ดขนุนในปริมาณมากมีระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ต่ำกว่าและระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL สูงกว่า เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับเมล็ดขนุนในปริมาณน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม การวิจัยในด้านนี้ยังจำกัดอยู่เพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยในมนุษย์เพิ่มเติม
การรับประทานเมล็ดขนุนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?
3. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานเมล็ดขนุน
แม้ว่าเมล็ดขนุนจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ แต่ก็มีข้อกังวลบางประการเช่นกัน
3.1. อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดเมื่อใช้ร่วมกับยาบางชนิด
ผู้ที่กำลังรับประทานยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดควรระมัดระวังเมื่อรับประทานเมล็ดขนุน จากการศึกษาหนึ่งพบว่าสารสกัดจากเมล็ดขนุนสามารถชะลอการแข็งตัวของเลือดและอาจป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในมนุษย์ได้
ดังนั้น เมล็ดขนุนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดเมื่อรับประทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด หากคุณกำลังใช้ยาต่อไปนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเมล็ดขนุน:
แอสไพริน
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ยาละลายลิ่มเลือด)
ยาต้านเกล็ดเลือด
ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน หรือ แนพรอกเซน
3.2. มีสารต้านสารอาหาร
เมล็ดขนุนดิบมีสารต้านสารอาหารที่มีฤทธิ์รุนแรงที่เรียกว่าแทนนินและสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซิน สารเหล่านี้สามารถรบกวนการดูดซึมและการย่อยสารอาหารได้ แทนนินเป็นโพลีฟีนอลชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในอาหารจากพืชหลายชนิด พวกมันสามารถจับกับแร่ธาตุต่างๆ เช่น สังกะสีและเหล็ก ก่อให้เกิดสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำซึ่งลดความสามารถของร่างกายในการดูดซึมแร่ธาตุที่จำเป็นเหล่านี้ สารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินเป็นโปรตีนที่พบในอาหารหลายชนิด รวมถึงถั่วเหลือง เมล็ดมะละกอ และเมล็ดขนุน เช่นเดียวกับแทนนิน พวกมันจะรบกวนการย่อยโปรตีนและทำให้ร่างกายย่อยอาหารได้ยากขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เมล็ดขนุนจึงไม่ควรรับประทานดิบ
ข่าวดีก็คือความร้อนจะทำลายสารต้านโภชนาการเหล่านี้ ดังนั้น การปรุงเมล็ดขนุนด้วยการคั่วหรือต้มจะช่วยลดผลกระทบของสารต้านโภชนาการได้อย่างมาก
การปรุงอาหารจากเมล็ดขนุนช่วยลดผลเสียต่อโภชนาการได้
4. วิธีเพิ่มเมล็ดขนุนลงในอาหารของคุณ
เมล็ดขนุนสามารถรับประทานได้หลากหลายวิธี เช่นเดียวกับเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ ต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายๆ ในการนำเมล็ดขนุนมาประกอบในอาหารของคุณ:
ใส่ลงในสลัดก็ได้
ทำฮัมมัสโดยใช้เมล็ดขนุน
บดให้เป็นแป้งเพื่อใช้ในการอบหรือปรุงอาหาร
ใส่ลงในสมูทตี้ได้เลย
ทำเนยจากเมล็ดขนุน
ใช้เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้
เนื่องจากเมล็ดขนุนดิบมีสารต้านโภชนาการ จึงควรนำไปปรุงให้สุกก่อนรับประทาน วิธีการปรุงที่นิยมที่สุดคือการต้มหรืออบ คุณสามารถต้มเมล็ดขนุนในหม้อขนาดใหญ่ที่มีน้ำประมาณ 20-30 นาที เมื่อนิ่มแล้วให้เทน้ำออก ปล่อยให้เย็น ตากให้แห้ง แล้วรับประทานได้ หรือจะอบโดยอุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ 205 องศาเซลเซียส (400°F) วางเมล็ดลงบนถาดอบ แล้วอบประมาณ 20 นาที หรือจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและมีกลิ่นหอม คุณสามารถใช้เมล็ดอบเพื่อเพิ่มรสชาติและความกรุบกรอบให้กับอาหารได้
เมล็ดขนุนไม่เพียงแต่รับประทานได้เท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วย มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ รวมถึงช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหารและลดระดับคอเลสเตอรอล อย่างไรก็ตาม หากรับประทานดิบอาจขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดในผู้ที่ใช้ยาบางชนิด นักวิทยาศาสตร์แนะนำให้รับประทานเมล็ดขนุนที่ปรุงสุกแล้ว (ต้มหรือคั่ว) เพื่อให้ได้รสชาติและประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุด
หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับร่างกายของคุณ ควรปรึกษาแพทย์ คุณสามารถฝากคำถามของคุณไว้ในส่วน "ถามแพทย์วินเมค" บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้โดยตรง คำถามของคุณจะถูกส่งไปยังแพทย์ และคุณจะได้รับคำแนะนำโดยเร็วที่สุด!