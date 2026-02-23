แสงเหนือยังแพ้ทาง! โซเชียลตะลึงเสื้อกันหนาว ธรรมนัส มูลค่ากว่า 1.2 ล้าน

บรรยากาศบนโลกออนไลน์ร้อนแรงขึ้นทันทีเมื่อค่ำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ภายหลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะเดินทางไปเช็กอินยังบริเวณขั้วโลกเหนือ พร้อมภาพบันทึกช่วงเวลาการชมปรากฏการณ์แสงเหนือที่เจ้าตัวระบุว่า “เจอแล้วครับ แสงสีเขียวฝันดีราตรีสวัสดิ์” ท่ามกลางภูมิประเทศปกคลุมด้วยหิมะและท้องฟ้าเรืองแสงสีเขียวเหนือศีรษะ ภาพดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
.
กระแสยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์สั้นๆ ว่า “หลับให้สบายค่ะ” ข้อความดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการตอบโต้ทั้งในเชิงตั้งคำถามและหยอกล้อ บางส่วนเข้ามาแท็กชื่อและแสดงความคิดเห็นต่อเนื่อง ทำให้โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นพูดถึงในข้ามคืน
.
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากบทสนทนาในช่องคอมเมนต์ สิ่งที่กลายเป็นจุดโฟกัสสำคัญของสังคมออนไลน์กลับเป็นเครื่องแต่งกายที่ ร.อ.ธรรมนัส สวมใส่ โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวทรง Puffer ดีไซน์ลายพรางใบไม้ผสมสัญลักษณ์ไม้กางเขน ซึ่งชาวเน็ตจำนวนมากร่วมกันสืบค้นข้อมูลและตั้งข้อสังเกตถึงที่มาและมูลค่า จนพบว่าเป็นเสื้อจากคอลเลกชันความร่วมมือระหว่าง NOCTA แบรนด์ของ Drake, Nike และแบรนด์ลักชัวรีสายสตรีตอย่าง Chrome Hearts
.
ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ระบุว่า เสื้อรุ่นดังกล่าวเป็นงานผลิตจำนวนจำกัด โดยใช้แพตเทิร์นของ Nike NOCTA Puffer มาปรับโฉมใหม่ในลวดลาย Real Tree Camo พร้อมประดับ Cross Patch อันเป็นเอกลักษณ์ของ Chrome Hearts จุดเด่นอยู่ที่งานฝีมือซึ่งส่วนตกแต่งทำจากหนังเกรดพรีเมียมเย็บด้วยมือ รวมถึงฮาร์ดแวร์อย่างซิปและกระดุมที่มักใช้วัสดุ Sterling Silver (.925) ตามซิกเนเจอร์ของแบรนด์
.
สำหรับราคาที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ มีการอ้างอิงว่าจำหน่ายในระดับประมาณ 39,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 1.2 ล้านบาท ทั้งนี้ เสื้อรุ่นดังกล่าวไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไป แต่เป็นไอเทมแบบ Limited Edition ที่มักเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้ากลุ่ม VVIP หรือสั่งผลิตแบบพิเศษ
.
การปรากฏตัวของเสื้อรุ่นนี้จึงถูกมองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสปอร์ตแวร์ระดับโลกกับลักชัวรีสตรีตแวร์ชั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ Drake ที่มักสวมใส่ผลงาน Custom จาก Chrome Hearts อยู่เป็นประจำ ขณะที่ฝั่งสังคมออนไลน์ยังคงถกเถียงกันต่อถึงความเหมาะสมและบริบทของการสวมใส่ในช่วงเวลานี้
.
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองและสังคมในรอบสัปดาห์