ปทุมธานี เขต 7 นับคะแนนใหม่ พบเจ้าหน้าที่ใช้มือปิดบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

รายงานข่าวจากจังหวัดปทุมธานี ระบุว่า การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ (19 กุมภาพันธ์) ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้นับคะแนนบางส่วนใหม่ตามอำนาจที่บัญญัติไว้ในมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
การนับคะแนนจัดขึ้นบริเวณอาคารโดมข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นมา ครอบคลุมทั้งบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต บัตรบัญชีรายชื่อ รวมถึงบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 2,878 ใบ โดยแบ่งการนับออกเป็น 4 ชุด ท่ามกลางบรรยากาศการสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดของภาคประชาชน
การนับคะแนนครั้งนี้มีที่มาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีผู้สังเกตเห็นการใช้ถุงดำปิดกล้องวงจรปิดระหว่างกระบวนการนับคะแนนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก จนเกิดข้อเรียกร้องจากกลุ่มนักศึกษาให้มีการนับใหม่ แม้ในช่วงเช้าวันที่ 9 จะมีการนับซ้ำแล้วครั้งหนึ่งและผลคะแนนไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ กกต. ยังคงใช้อำนาจสั่งให้นับคะแนนบางส่วนใหม่เพื่อความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่น
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการนับคะแนนในวันนี้ เมื่อเข้าสู่ชุดที่ 4 ผู้สังเกตการณ์พบว่า ผู้อ่านคะแนนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นบัตรสีชมพู ได้ใช้มือข้างหนึ่งปิดบริเวณบาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของบัตรในขณะขานคะแนน ภาพดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงทันที เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ว่าอาจเชื่อมโยงถึงต้นขั้วหรือข้อมูลบางประการของผู้ลงคะแนน
แม้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อกรณีการใช้มือบังบาร์โค้ดระหว่างอ่านคะแนน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มน้ำหนักต่อข้อเรียกร้องเรื่องความโปร่งใสและการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังคงติดตามผลการนับคะแนนครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง