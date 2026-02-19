ย้อนรอยมหากาพย์ 8 ปี เหมืองทองอัครา – คิงส์เกต ถอนฟ้อง ไทยไม่ต้องจ่ายชดเชย

*จุดเปลี่ยนสู่คำสั่งปิด (2559)
- ปี 2559 รัฐบาลภายใต้การนำของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้มาตรา 44 สั่งระงับการทำเหมืองทั่วประเทศ อ้างเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน
- เหมืองทองอัคราหยุดดำเนินการ กลายเป็นประเด็นร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
*ฟ้องอนุญาโตตุลาการ (2560)
- ปี 2560 บริษัทแม่ Kingsgate ยื่นฟ้องรัฐบาลไทยต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อ้างความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท
- คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณายาวนานกว่า 8 ปี สร้างแรงกดดันเรื่องความเสี่ยงที่ไทยอาจต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวนมาก
*ทางออกและการกลับมา
- ต่อมามีการเจรจาและกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มเติม
- ปี 2565–2566 รัฐบาลไทยออกอาชญาบัตรพิเศษและใบอนุญาตใหม่ เปิดทางให้เหมืองกลับมาดำเนินกิจการภายใต้เงื่อนไขใหม่
*ปิดฉากมหากาพย์ 8 ปี
- ล่าสุด Kingsgate ถอนคำร้องอนุญาโตตุลาการ
- ส่งผลให้ไทย ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่ถูกเรียกร้อง
- ถือเป็นการยุติคดีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนต่างชาติที่ยืดเยื้อมานาน
*ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา
- เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบในอนาคต
- ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ
- บทเรียนด้านนโยบายทรัพยากรธรรมชาติของไทย