เขย่าดีลตั้งรัฐบาล ไผ่ ลิกค์ ชี้โหวตนายกฯ ก่อนแบ่งเก้าอี้ ไม่มีที่ไหนในโลก

19 กุมภาพันธ์ 2569 ไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม แถลงท่าทีภายหลังการประชุมพรรคถึงทิศทางหลังการเลือกตั้ง โดยย้ำว่าการหารือวันนี้เป็นการรับฟังความเห็นสมาชิกพรรคและประเมินสถานการณ์ทางการเมืองอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการร่วมจัดตั้งรัฐบาล พร้อมยืนยันว่าพรรคพร้อมทำหน้าที่ได้ทุกบทบาท และยังไม่มีการลงมติชี้ขาดว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลในเวลานี้
.
นายไผ่กล่าวถึงกระแสข่าวความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลว่า สถานการณ์ครั้งนี้มีความซับซ้อนกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากตัวเลข สส. ระหว่างขั้วการเมืองมีช่องว่างค่อนข้างมาก อีกทั้งแต่ละพรรคต่างมีจุดยืนและสมการทางการเมืองที่เคยประกาศไว้ ทำให้การเจรจาไม่ง่าย พร้อมระบุว่า ข่าวลือที่พลิกไปมาทั้งเชิงบวกและเชิงลบเป็นเรื่องปกติในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมือง
.
กรณีมีรายงานว่า ร้อยเอก ธรรมนัส อาจไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี หากพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล นายไผ่ยืนยันว่า “ผู้กอง” ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง และพรรคไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น โดยย้ำว่าไม่ได้ต้องการกระทรวงใดเป็นพิเศษ พร้อมทำงานในกรอบที่ได้รับมอบหมาย และไม่ควรนำความไม่ลงตัวทางการเมืองมาโยนความผิดให้พรรค
.
สำหรับเงื่อนไขการโหวตนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วค่อยจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี นายไผ่เห็นว่า แนวทางดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั่วไปทางการเมือง เพราะโดยปกติควรมีการพูดคุยรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการลงมติ พร้อมย้ำว่ายังมีประเด็นที่ต้องทำความกระจ่าง โดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอาจมีผลต่อความชอบธรรมของกระบวนการ หากข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนก็อาจนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ได้
.
เมื่อถูกถามว่าทางเลือกใดง่ายกว่าระหว่างการเป็นฝ่ายค้านกับการจัดเลือกตั้งใหม่ นายไผ่ตอบว่า การทำหน้าที่ฝ่ายค้านอาจง่ายกว่า เพราะการเลือกตั้งใหม่ย่อมสร้างภาระต่อผู้สมัคร สส. ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก พร้อมระบุว่า หากมีความผิดพลาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องว่ากันตามกระบวนการ
.
นายไผ่ยังกล่าวขอบคุณประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้พรรคกล้าธรรมจนได้รับ สส. 58 เสียง และยืนยันว่าพรรคไม่มีเงื่อนไขกดดันฝ่ายใด พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ โดยเห็นว่าประเทศควรได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพโดยเร็ว เพราะประชาชนกำลังรอความชัดเจน
.
ช่วงท้าย นายไผ่ตอบคำถามกรณีมีข่าวว่าหากมีการดึงพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล แต่ไม่รับร้อยเอก ธรรมนัส เข้าดำรงตำแหน่ง ว่าผู้กองไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว และไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขทางการเมือง พร้อมทิ้งท้ายว่า ไม่ควรกล่าวโทษพรรคในสิ่งที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุ และการเมืองควรเดินหน้าด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นสำคัญ