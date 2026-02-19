“ไหม ธนพร” ชี้รัฐค้างจ่ายประกันสังคมอื้อ จี้เปิดบัญชีละเอียดทุกบาท

19 กุมภาพันธ์ 2569 ประเด็นกองทุนประกันสังคมกลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลัง “ไหม” ธนพร วิจันทร์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมเร่งรัดทวงหนี้จากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการตัดหนี้สูญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยย้ำว่ากองทุนประกันสังคมคือผลลัพธ์จากการต่อสู้ของขบวนการแรงงาน ไม่ใช่ทรัพยากรทางการคลังของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนพระบุว่า ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่ารัฐบาลค้างชำระเงินสมทบประกันสังคมราว 4 หมื่นล้านบาท แต่ยังมีประเด็นหนี้ค้างชำระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับความชัดเจน โดยเฉพาะกรณีในคณะอนุกรรมการประกันสังคมชุดปัจจุบัน ซึ่งมีวาระเสนอให้เปิดเผยรายละเอียดหนี้ของหน่วยงานราชการ แต่กลับไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งที่ก่อนหน้านั้นที่ประชุมมีมติให้สำนักงานจัดทำข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดอย่างครบถ้วน
เธอตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีอำนาจกำหนดวาระการประชุม พร้อมแสดงความผิดหวังที่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่ปรากฏความคืบหน้า ทั้งในฐานะอดีตอนุกรรมการและอดีตนักสหภาพแรงงาน พร้อมตั้งคำถามถึงความจริงจังในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตน
นอกจากนี้ ธนพรยังตั้งคำถามต่อกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาท ว่ามีส่วนใดเป็นหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ แต่ยังคงบันทึกไว้ในบัญชีราวกับเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่จริง ขณะที่กระบวนการ “อนุทวงหนี้” มีการทยอยตัดหนี้สูญออกจากบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่ายังไม่ปรากฏแนวทางชัดเจนว่าทางสำนักงานจะสามารถติดตามทวงคืนเงินเข้าสู่กองทุนได้ครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่
เธอเปรียบเปรยว่าหากปล่อยให้กองทุนค่อย ๆ กลวงภายใน แม้ภายนอกจะยังดูมั่นคง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินบำนาญ เงินทดแทนกรณีว่างงาน และสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่แรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะที่ฝ่ายรัฐอาจละเลยหน้าที่ได้โดยอ้างระเบียบขั้นตอน
ท้ายที่สุด ธนพรเรียกร้องให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีของกองทุนโดยละเอียด รวมถึงหนี้คงค้างทั้งหมด ทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน พร้อมเร่งรัดดำเนินการทวงคืนเงินเข้าสู่กองทุนโดยเร็ว โดยย้ำว่าเงินกองทุนคือหลักประกันชีวิตของผู้ประกันตน และหากไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง อาจถูกตั้งคำถามเรื่องการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมกันนี้ ธนพรเชิญชวนผู้ใช้แรงงานและประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิการของตนเอง