ปมร้อนคลี่คลาย “ครูไพบูลย์” พาแฟนสาวถอนแจ้งความ ชี้เป็นเรื่องเข้าใจผิด

18 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศที่ สภ.เมืองเลย ซึ่งก่อนหน้านี้คึกคักไปด้วยกระแสข่าวกรณีข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย กลับพลิกเป็นภาพของการปรับความเข้าใจ เมื่อ “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” เจ้าของค่ายเพลงจ้วดจ้าด สตูดิโอ พร้อมด้วยนางสาวพริพย์ แฟนสาว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน พ.ต.ท.บุญเชิด กองเกิด เจ้าของสำนวนคดี เพื่อยื่นคำร้องถอนแจ้งความ ภายหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทภายในที่พักจนมีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย และตกเป็นข่าวในวงกว้างตลอดหลายวันที่ผ่านมา
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกระแสที่ระบุว่า ครูไพบูลย์ ซึ่งเป็นอดีตสามีของ “เอ๋ มิรา” และมีความเกี่ยวข้องกับนักร้องสาวแนวอินดี้ “กระต่าย พรรณิภา” ถูกกล่าวหาว่ามีปากเสียงรุนแรงกับแฟนสาวคนปัจจุบัน จนเกิดการใช้กำลังและมีภาพบาดเจ็บเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนจะมีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจ อย่างไรก็ดี ภายหลังทั้งสองฝ่ายได้เข้าพูดคุยและตกลงกันได้ โดยใช้เวลาในห้องพนักงานสอบสวนราว 20 นาที ก่อนยืนยันไม่ติดใจดำเนินคดีต่อ
ครูไพบูลย์ให้สัมภาษณ์สั้น ๆ ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิด ภาพและข้อมูลบางส่วนที่หลุดออกไปทำให้สังคมตีความคลาดเคลื่อน โดยย้ำว่าตนกับแฟนสาวได้พูดคุยทำความเข้าใจกันตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง ส่วนประเด็นภาพเผยแพร่ในกลุ่มสนทนาออนไลน์นั้น ระบุว่าไม่ได้เป็นการกระทำโดยเจตนาของฝ่ายหญิง ขณะที่นางสาวพริพย์กล่าวยืนยันเช่นกันว่า การมาในวันนี้เป็นการถอนแจ้งความเพราะเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
หลังเสร็จสิ้นขั้นตอน ทั้งคู่กอดกันต่อหน้าสื่อมวลชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีข้อขัดแย้งค้างคา ก่อนเดินทางออกจากสถานีตำรวจพร้อมเพื่อนที่มาด้วย ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของกระแสสังคมออนไลน์ที่สามารถขยายเหตุการณ์ส่วนตัวให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน การถอนแจ้งความในครั้งนี้ทำให้คดีสิ้นสุดลงในชั้นพนักงานสอบสวน โดยไม่มีการดำเนินคดีต่อ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่า การถอนคำร้องทุกข์เป็นสิทธิของผู้เสียหายตามกระบวนการกฎหมาย