เปิดประวัติ “มนัส สุวรรณรินทร์"

ก่อนปี 2563
• รับราชการใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
• เติบโตในสายงานมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง
.
ปี 2563
• ดำรงตำแหน่ง เลขานุการกรม
• มีบทบาทด้านบริหารงานส่วนกลาง
.
ก่อนปี 2568
• ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• กำกับ ตรวจติดตาม และประเมินผลการทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
.
15 กันยายน 2568 (โดยประมาณ)
• ย้ายจากส่วนกลาง
• เข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
.
22 ธันวาคม 2568
• ได้รับคำสั่งย้าย
• ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
• รับผิดชอบภารกิจด้าน เศรษฐกิจจังหวัด
• ดูแลจังหวัดเกรดเอ พื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาคอีสาน
.
ประเด็นร้อนหลังรับตำแหน่ง (ก.พ. 2569)
• ชี้แจงดราม่า “บาร์โค้ด–QR Code บัตรเลือกตั้ง”
• เปรียบเทียบกรณี “ลอตเตอรี่” เพื่ออธิบายหลักการตรวจสอบ
• ย้ำหลักการ การลงคะแนนลับ