“มะเร็งกระเพาะอาหาร” อาการแบบไหนเสี่ยง

มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นโรคร้ายที่มักไม่มีอาการชัดเจนในระยะแรก ทำให้หลายคนไม่ทันสังเกตถึงความผิดปกติของร่างกาย กว่าจะได้รับการวินิจฉัย โรคอาจลุกลามไปแล้ว ดังนั้น การรู้เท่าทันสัญญาณเตือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับอาการที่อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหาร เพื่อให้คุณสามารถสังเกตตนเองและเข้ารับการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงที
ผู้ป่วยโรคนี้มักมีอาการปวดท้องกลางท้องช่วงบน ลักษณะการปวด คือ รู้สึกปวดแน่น หรือแสบร้อนสัมพันธ์กับมื้ออาหาร เช่น หลังรับประทานอาหารอาการปวดท้องจะดีขึ้นหรือแย่ลง บางคนมีอาการอิ่มง่าย อิ่มเร็ว ระยะเวลาของการปวดอาจเป็นวันหรือเป็นเดือน หรือมีลักษณะเป็น ๆ หาย ๆ
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ – รู้ทันอาการ และการรักษาอย่างถูกวิธี
ปวดท้องแบบไหนเสี่ยงเป็น มะเร็งกระเพาะอาหาร?
มีอาการปวดท้องในคนอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
เลือดออกทางเดินอาหาร (อาเจียนมีเลือดปน, ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดปน หรือถ่ายอุจาระมีสีดำ), น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ, อาเจียนบ่อย ๆ ทุกวัน
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยาลดกรดแบบเม็ด เป็นระยะเวลา 4 – 8 สัปดาห์หลังการรักษา
มีอาการเป็น ๆ หาย ๆ บ่อยครั้ง, มีประวัติมะเร็งกระเพาะอาหารหรือทางเดินอาหารของญาติสายตรงลำดับหนึ่ง (ได้แก่ พ่อ, แม่, พี่, น้อง)ผู้ที่มีอาการดังกล่าวเบื้องต้นควรได้รับการตรวจเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม เช่น การส่องกล้องกระเพาะอาหาร
โรคกระเพาะ (อาหารอักเสบ) เป็นโรคที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อให้คำแนะนำและการรักษาหรือควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมเมื่อมีสัญญาณเตือนของมะเร็งกระเพาะอาหาร