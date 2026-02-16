ลมกรดไทยสวมเครื่องแบบ บรรจุ เทพบิว เป็นข้าราชการตำรวจ

“บิว” ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาทีมชาติไทยเจ้าของสถิติความเร็วระดับประเทศ ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจอย่างเป็นทางการ สร้างความยินดีให้กับครอบครัวและแฟนกีฬาทั่วประเทศ โดยเฉพาะคุณแม่ของนักวิ่งหนุ่มที่ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความภูมิใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมภาพบุตรชายในเครื่องแบบตำรวจ ระบุข้อความว่า “ยินดีกับตำรวจน้อยของแม่ ประสบความสำเร็จในทุกก้าวที่ลูกเดินนะ หนูคือความภูมิใจของแม่ ชุดยังไม่พร้อม แต่กายใจพร้อมมาก”
ภูริพล หรือชื่อเล่น “บิว” เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549 ที่จังหวัดสุรินทร์ เติบโตและศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งของวงการกรีฑาไทยในประเภทวิ่ง 100 และ 200 เมตร ปัจจุบันครองสถิติประเทศไทยระยะ 100 เมตร ที่เวลา 9.94 วินาที และ 200 เมตร ที่เวลา 20.07 วินาที ซึ่งทำไว้ที่กรุงเทพมหานครในปี 2568 พร้อมทั้งเป็นเจ้าของสถิติซีเกมส์ในทั้งสองระยะดังกล่าว
เส้นทางความสำเร็จของภูริพลเริ่มเป็นที่จับตาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อสร้างสถิติใหม่ระดับประเทศในกีฬาแห่งชาติด้วยวัยเพียง 16 ปี ก่อนจะขยับขึ้นสู่เวทีนานาชาติ คว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ 2022 ที่เมืองหางโจว ในระยะ 100 เมตร และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส นอกจากนี้ยังคว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในกรีฑาเยาวชนโลก รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู ตอกย้ำสถานะลมกรดแถวหน้าของเอเชีย
ซีเกมส์ 2025 ที่กรุงเทพฯ นับเป็นอีกหมุดหมายสำคัญ เมื่อภูริพลทำลายกำแพง 10 วินาที ด้วยสถิติ 9.94 วินาที ในรอบคัดเลือก ก่อนคว้าเหรียญทอง 100 เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศ และต่อยอดคว้าเหรียญทอง 200 เมตร รวมถึงเหรียญทองผลัด 4×100 เมตร พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยและสถิติการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
การได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในชีวิตของนักวิ่งวัย 20 ปี ที่ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงบนลู่วิ่ง แต่ยังเลือกเดินบนเส้นทางรับใช้สังคมในเครื่องแบบ สะท้อนภาพของนักกีฬาที่เติบโตทั้งด้านความสามารถและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
ขณะที่แฟนกีฬาจำนวนมากร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ พร้อมคาดหวังว่าจะได้เห็น “สิบตำรวจตรี ภูริพล บุญสอน” ลงแข่งขันในระดับนานาชาติควบคู่ไปกับบทบาทใหม่ในฐานะข้าราชการตำรวจ สานต่อภารกิจทั้งในสนามแข่งขันและการรับใช้ประชาชน