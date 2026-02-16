รีบปั๊มลูกเร็วๆ! คำอวยพรสั้นๆ ของ พี่เต้ 007 ถึง พิธา

กลายเป็นอีกสีสันหนึ่งของบรรยากาศการเมืองในช่วงเทศกาลแห่งความรัก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ เต้ 007 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีถูกถามถึงนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่เพิ่งเปิดตัวหวานใจรับวันวาเลนไทน์ ท่ามกลางความสนใจของสาธารณชน
.
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีอะไรอยากฝากถึงนายพิธาหรือไม่ โดยนายมงคลกิตติ์ตอบสั้นๆ แต่แฝงประเด็นเชิงนโยบายว่า “อวยพรพิธาเหรอ ผมขอให้คุณพิธารีบปั๊มลูกเร็วๆ เพราะประชาชนคนไทยมีลูกน้อยมากเลย และคุณพิธามีลูกคนเดียวเอง”
.
คำกล่าวดังกล่าวถูกตีความว่า นอกจากเป็นการอวยพรในเชิงส่วนตัวแล้ว ยังสอดคล้องกับประเด็นสาธารณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ คืออัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ หลายฝ่ายมองว่า ปัญหาจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำกว่าระดับทดแทนประชากรเป็นความท้าทายระยะยาว ทั้งด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และโครงสร้างสวัสดิการ
.
สำหรับนายพิธา ปัจจุบันมีบุตร 1 คน และยังคงมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ แม้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้ว ขณะที่การเปิดตัวความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดได้รับเสียงตอบรับจากผู้สนับสนุนจำนวนมากในโลกออนไลน์
.
ทั้งนี้ คำกล่าวของนายมงคลกิตติ์ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการหยิบยกประเด็นส่วนตัวมาผูกโยงกับแนวคิดเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่สังคมไทยกำลังถกเถียงเรื่องมาตรการสนับสนุนการมีบุตรและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง