จุลพันธ์ เปิดใจหลังเลือกตั้ง รับเสียงไม่ถึงเป้า เคารพผลโหวต พร้อมแจงเหตุผลร่วมรัฐบาล

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สะท้อนท่าทีและทิศทางของพรรคต่อสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าตลอดช่วงการหาเสียง พรรคได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการนำเสนอนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีโอกาส ความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมตั้งความหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างชัดเจนเพื่อนำพรรคเข้าสู่อำนาจรัฐและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งที่ออกมาทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นายจุลพันธ์ระบุว่า นี่ไม่ใช่ความผิดของประชาชน หากแต่เป็นโจทย์สำคัญที่พรรคต้องนำกลับไปทบทวนว่าเหตุใดนโยบายบางประการจึงยังไม่ตอบโจทย์ และจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้สมกับความไว้วางใจในอนาคต พร้อมย้ำว่าการตัดสินใจของประชาชนต้องได้รับความเคารพอย่างสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับผลคะแนนที่พรรคภูมิใจไทยได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่ง และมีระยะห่างจากอันดับสองอย่างมีนัยสำคัญ นายจุลพันธ์มองว่าเป็นการสะท้อนเจตจำนงของประชาชนที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับ ภายใต้บริบทที่พรรคเพื่อไทยอยู่ในลำดับที่สาม พรรคจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเลือกบทบาทใด ระหว่างการร่วมรัฐบาลหรือทำหน้าที่ฝ่ายค้าน โดยตั้งคำถามสำคัญว่าแนวทางใดจะเอื้อให้สามารถทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ในที่สุด พรรคประเมินแล้วว่าการเข้าร่วมรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้สามารถแก้ไขปัญหาและผลักดันนโยบายเพื่อประชาชนได้มากกว่าการเป็นฝ่ายค้าน พร้อมย้ำว่าการร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคอันดับหนึ่ง ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียอุดมการณ์หรือความเป็นอิสระของพรรคเพื่อไทย แต่เป็นการทำงานร่วมกับตัวแทนของประชาชนอีกส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือที่ชัดเจน
ในประเด็นที่สังคมจับตาอย่างเรื่องฮั้ว สว. และกรณีเขากระโดง นายจุลพันธ์ระบุว่าพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันต่อไป แม้ตระหนักดีว่าไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาและไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยยอมรับว่าหากประชาชนต้องการมอบอำนาจเต็มในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว คงต้องให้เสียงสนับสนุนอย่างถล่มทลาย แต่เมื่อผลเลือกตั้งออกมาเช่นนี้ ก็อาจสะท้อนว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ลำดับความสำคัญอันดับแรกของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นความจริงที่ต้องยอมรับภายใต้หลักการของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ท้ายที่สุด นายจุลพันธ์ยืนยันว่าหลักการสำคัญของพรรคเพื่อไทยคือการเคารพเสียงประชาชนทุกคะแนน ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนที่ได้รับ พรรคจะใช้ทุกเสียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหากการตัดสินใจใดผิดพลาดหรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีพอ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งถัดไป เพราะทุกก้าวย่างของพรรค ล้วนตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อประชาชนที่มอบความไว้วางใจมาเสมอ