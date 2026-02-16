ดร.อานนท์ โพสต์แรง! “เลือกโจรปราบมหาโจร” การเมืองไทยไม่มีขาวบริสุทธิ์ แนะเลือกเลวน้อยที่สุด

รายงานข่าวจากแวดวงการเมือง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงทัศนะต่อบริบทการเมืองไทยภายหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด โดยเนื้อหาบางช่วงใช้ถ้อยคำเปรียบเปรยที่รุนแรง สะท้อนมุมมองว่าการเมืองไทยในความเป็นจริงไม่อาจคาดหวังความขาวสะอาดบริสุทธิ์จากนักการเมืองได้
.
ผศ.ดร.อานนท์ ระบุว่า ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตนเองยืนหยัดวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เรียกว่า “ระบอบทักษิณ” มาโดยตลอด และเห็นว่าระบอบดังกล่าวมีปัญหาเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมทุจริต อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ตนได้ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า “การเลือกตั้งมิใช่การเลือกพระอริยสงฆ์” พร้อมตั้งข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบว่า หากต้องการสรรหาความบริสุทธิ์ผุดผ่อง อาจต้องไปค้นหาในพื้นที่ศาสนา ซึ่งแม้กระนั้นก็ยังไม่อาจมั่นใจได้
.
ข้อความตอนหนึ่งระบุว่า ตนตัดสินใจ “เลือกโจรไปปราบมหาโจร” โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า ในสภาพการเมืองไทยปัจจุบัน รัฐบาลย่อมต้องประกอบด้วยนักการเมืองที่มิอาจคาดหวังความสมบูรณ์แบบได้ และการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างตัวเลือกที่มีอยู่ เพื่อเลือก “สิ่งที่เลวน้อยที่สุด” มากกว่าจะเป็นการคัดสรรบุคคลผู้มีคุณธรรมบริสุทธิ์
.
นักวิชาการรายดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างว่า หากสังคมต้องการรัฐบาลที่ดีกว่านี้ในความหมายของความขาวสะอาดไร้มลทิน อาจต้องอาศัยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การเลือกตั้ง ซึ่งประโยคดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่การตั้งคำถามต่อระบบการเมือง และการตีความว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนทัศนะเชิงประชดประชันหรือความสิ้นหวังต่อระบบเลือกตั้ง
.
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางส่วนมองว่าเป็นการสะท้อนความเป็นจริงของการเมืองไทยที่ยังเต็มไปด้วยปัญหาทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ขณะที่อีกส่วนเห็นว่าถ้อยคำดังกล่าวอาจถูกตีความว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
.
ทั้งนี้ บรรยากาศทางการเมืองหลังการเลือกตั้งยังคงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งหลายฝ่ายจับตาท่าทีของนักวิชาการและบุคคลสาธารณะต่อทิศทางการเมืองในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด